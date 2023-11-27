快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

全球伺服器出貨第4季將季增3.8% 美系雲端業者貢獻較多

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES研究中心統計2023年第3季全球伺服器出貨表現，分析師蕭聖倫指出如先前預期季增1.5%，主要由品牌商新平台機種上巿所帶動，美系大型雲端業者因出貨重心集中於AI伺服器，使整體伺服器採購量仍呈小幅衰退。蕭聖倫預期第4季全球伺服器出貨季增3.8%，美系大型雲端業者通用型伺服器出貨回升，AI伺服器出貨也將放量。

蕭聖倫表示，第3季巿場持續的高利率環境仍抑制企業採購力道，也使品牌商如戴爾(Dell)、慧與(HPE)降低英特爾(Intel)、超微(AMD)平台新品的拉貨力道。北美大型雲端業者則因傳統雲端業務不佳及將傳統伺服器預算轉於搶購高階AI伺服器，導致整體伺服器採購量仍季衰退，Meta及Google採購量皆季減1成以上。中系資料中心因基期已相當低，採購量微幅季增。

展望2023年第4季，蕭聖倫認為先前衰退較多的北美大型雲端業者因採購量觸底回升，加上AI伺服器採購開始放量，及亞馬遜(Amazon)積極轉向自家Arm架構平台，使整體大型雲端業者採購量將出現較大反彈。品牌商新處理器平台機種出貨亦將較前季為佳，預期帶動品牌商出貨季增4.5%。Meta及亞馬遜等大型雲端業者採購量反彈，也帶動台系代工廠緯穎出貨表現優於其他代工業者。

延伸閱讀

ChatBOT、生成式 AI 需求持續激增 全球 AI ETF錢景看好

聯發科取代台積電成為大摩首選 目標價上調到1118元

日韓對決再次上演！本田Accord、現代IONIQ 6、豐田Prius前進2024北美年度風雲車決選名單

社群上看不見加拿大新聞：不願分潤的Meta、Google「移除加國媒體」

相關新聞

竹科10月裁員496人 國科會：1家硬碟片大廠關廠就占近半

日前傳出新竹科學園區的48間廠商在10月總共裁員496人，國科會今天召開記者會說明，原因是一家硬碟零件生產公司受產業趨勢...

台積電劉德音預言 2023年Nvidia 將成全球最大半導體公司

據轉述，台積電（2330）董事長劉德音近期公開演講提到，預期2023年輝達有望成為全球最大的半導體公司，而台積電持續增加...

竹科硬碟廠裁員百人 國科會：區內總就業人數年增2%

國科會今天表示，竹科10月裁員496人，主因一間硬碟零件廠商隨產業變化決定關廠，單月裁員241人，科學園區已輔導掌握，降...

爭取台積電1.4奈米落腳南科 南市府：準備好了

立法院經濟委員會一行及經濟部長王美花等人，今上午視察台積電先進製程1.4奈米進駐南科可行性，南市府簡報時強調「台南已準備...

英業達「傷口影像AI辨識軟體」獲國內首項智慧醫材認證

英業達（2356）醫療布局奠基於長期在ICT領域之技術及產品創新，旗下攜手臺北榮總合力開發的「英愛膚」智慧傷口軟體，不僅...

研調：第4季全球伺服器出貨增 美系雲端業貢獻多

研調機構DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫預期，第4季全球伺服器出貨季增3.8%，主因美系大型雲端業者通用型伺服器出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。