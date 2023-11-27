晶圓廠全面轉進 GAA 世代 汎銓明年大單在握
半導體檢測廠汎銓科技（6830）受惠於晶圓廠大客戶可望在2025年開始量產2奈米製程，當中將可望從鰭式場效電晶體（FinFET）轉變為環繞閘極（GAA）製程，由於新製程將可望衍生大量材料分析（MA）需求。法人預期，汎銓明年將可望大單在手，獲利將可望再衝新高。
台積電預計2025年將開始放量生產2奈米製程，屆時將把使用多年的FinFET製程開始全面轉進GAA製程，且已經手握數個大客戶訂單，舉凡人工智慧（AI）、高效運算（HPC）等國際大廠都預定將採用台積電2奈米製程，讓未來2奈米相關商機可望全面爆發。
據了解，目前三星及英特爾同樣將開始大量採用GAA製程，其中三星已經開始量產GAA製程的3奈米晶圓，英特爾則預計將在2024年開始量產採用GAA製程的GAA技術，顯示GAA將開始全面取代FinFET成為新世代晶圓製程。
法人指出，由於晶圓廠將開始跨入GAA世代，新技術將可望衍生大量材料分析商機，汎銓與晶圓代工大廠合作密切，明年將先行掌握晶圓代工大廠的GAA製程材料分析訂單，營運將可望進入新爆發成長動能，業績有望力拼逐季衝高，明年獲利再衝新高可期。
汎銓公告10月合併營收達1.43億元、年成長0.5％。累計今年前十月合併營收為15.54億元、年成長11.3％，創下歷史同期新高。
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