大眾控做光通訊、AI、衛星 被說不夠純！董座簡民智首度回應

大眾投控（3701）新任董事長簡民智上週23日杵著柺杖緩步走入法說會場，「因為打球受傷，所以我今天來的心意是很足的，否則真的不應該來。」簡民智輕鬆帶過他的新傷，現年45歲，王永慶家族第三代外孫，2024年將展現他開支散葉的能力，多家集團子公司將上市櫃企業。

身為大眾投控創辦人簡明仁之子，簡民智接班17年間，讓大眾市值翻了6倍，2024年將是大眾投控成立20周年，也是集團開枝散葉重要里程碑：大眾集團旗下兩大事業體：攸泰科技及三希科技旗下的「廣上科技」都計畫上市，攸泰已經在興櫃預計2024年申請上市，而廣上科技已經向深圳交易所報請輔導，一般而言最快一年，最慢兩年內可上市，屆時大眾集團兩岸上市櫃小金雞屆時將暴增至4家（國眾電腦已上櫃）。

2007年簡民智接任大眾投控營運長，那年大眾投控股在面額10元，市值22.48億元，2023年11月24日，大眾投控市值已經來到156億元，經營績效豐碩，也讓簡明仁今年放心交棒投控董事長大位。

「大家都說我們不夠純，其實我們每一個領域都很純。」簡民智表示，其實大眾在美一個項目裡面都很純，且都是細分市場的龍頭，是加起來看起來不純而已。

在他領軍下，目前大眾投控業務幾乎觸及現在市場上熱門的幾大議題：AI、車用、衛星，但業務過多，也讓外界很難一句話理解大眾投控現在做什麼。

大眾投控旗下有三大核心事業：大眾電腦、三希科技、攸泰科技，各有鎖定的主戰場及熱門潛力產業，製造集中兩岸，並以三希科技為主導，旗下的廣上科技是孫公司，也在接受輔導上市。

「中國大陸的優勢是本益比高，可以做比較大的投資。」簡民智表示，廣上就是三希科技主要製造事業體，目前有廣州跟深圳兩廠，雖貿易戰壓力大，但他不想去東南亞投資，「我想要去投資比我們發達的地方，因為我不想走拼低價的市場，我要把價值做高，我選擇的方向是美國、德國、日本。」

目前強固電腦廠攸泰在中和有工廠，三希做光通訊及衛星代工等業務，因應客戶要求China＋1，除深圳跟廣州，也回台灣中壢設廠，隨兩岸局勢緊張，客戶一度也擔心台灣不安全，不過簡民智坦言，隨近期拜習會結束，客戶憂慮已稍微降低。

至於大眾電腦年營收5~6億元，主要做車用抬頭顯示器等業務，目前是小批量故在自有工廠生產，簡民智盤算，未來走大量市場，就將區分客戶屬性，中國大陸市場就在廣州做，海外市場可以在中壢生產。

ARHUD布局時間比預期長！中國已是紅海

法人圈十分關注大眾投控在車用抬頭顯示器ARHUD的進展，尤其2023年大眾電腦Q2賺錢，但Q3單季又虧損，簡民智坦言，現在出貨規模未達經濟規模，營收貢獻小，所以客戶給開發費用就賺，季節賺賠波動大，主要是歐美車廠客戶的認證時間比預期長，尤其對軟體體驗部分要求很高，產品需要做得很完整才會推上市，故日前大眾才與芬蘭車載AR軟體供應商Basemark合作開發汽車MR（混合實境）解決方案，就是為了補強軟體面布局。

過去兩年，大眾也積極期望打入中國大陸市場，但對手眾多又愛魚目混珠，讓大眾的ARHUD技術優勢無法顯現。「中國大陸一窩蜂，同業生意邏輯是靠出貨量去募資，先賠錢搶到量再說，我們ARHUD整機的競爭對手超過20幾家，用不同技術，但都說他們在做ARHUD，造成市場非常混亂，最低售價已經到600RMB，變成紅海。」簡民智說。

因此，大眾也改變策略，歐美仍做整機，但印太市場先出光機模組，大眾鎖定雷射技術的ARHUD，車用部分也做汽車電池、ADAS、儀表板及ECU業務，英特爾的ADAS公司也是客戶之一，每月ECU出貨高達15萬顆，而為布局車前設計市場，今年也新投資IDEENION公司3成股權，期望藉此可以取得更多機會。

三希用光通訊COB製程，打入TOP10過半客戶

三希科技核心製造事業體廣上科技位於中國大陸，代工業務分散，客戶超過100多個，2023年營收達80億元，其中最大一塊業務在光通訊模組，年營收貢獻約8000～9000萬美元，近一年隨AI需求提升大幅成長，目前在400G以上獨家供應美國跟中國大陸最大的光通訊客戶，後續也將跨入800G及1.6T產品，技術相當領先，「我們不做低於100G的東西。」簡民智說。

「全世界光通訊模組前10大客戶，至少一半是我們的。」簡民智表示，這也成為三希科技未來最主要成長動能，而由於三希掌握裸晶貼片COB技術，400G以上產品需要有良好的COB製程能力，目前只有三希能做到，也因此成為獨家供應商「明年會大爆發。」他說。

其次三希科技的客戶也在深圳生產AI伺服器及AI PC，前者預計2024年首季發酵，主要提供L1～L10服務，AI PC則預估2024年下半會量產，AI伺服器的主機板在中國大陸生產後，再拉到海外加工。

挑難的做！攸泰海事衛星起家，布局大尺寸強固平板

簡民智表示，攸泰跨入工業電腦，鎖定大尺寸強固平板，原因也是看到同業做7吋機種，內部決定要走難走得路線，「技術不高的不做！」因此決定跨入大尺寸，並投入開發Arm、Android、Linux軟體，在市場仍風行X86時搶先布局。

其次攸泰也布局大電流車載市場，並收購強固品牌睿剛電訊，切入物流產業，也布局農耕機無人載具市場，目前品牌營收約1500~2000萬美元，三年前更切入衛星接收設備領域，目前營收占比約5%，先跟高中軌衛星服務客戶合作，下一步將跟隨客戶切入低軌衛星服務，避開跟電子五哥正面對決，目前攸泰終端接收裝置已經參與客戶設計，開發出閘道器、衛星電話、UT。

攸泰科技目前衛星業務中很大一塊來自海事衛星服務，其次是衛星電視，後續也將瞄準應用更廣的衛星物聯網應用，攸泰已經登錄興櫃，2024年期望將送件申請轉上市。

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