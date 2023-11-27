Nvidia超越台積電、英特爾 首奪全球半導體第3季最賺錢公司

全球前三大半導體公司營收排名出現變動，統計顯示，今年第3季輝達（Nvidia）營收181.2億美元，超越了台積電（2330）的172.78億美元，並同時超越英特爾與三星半導體首奪半導體營收最高之冠。

業界指出，輝達為fabless公司今年受惠於AI需求高速成長包含新品組合優化是帶動其成長關鍵，雖然輝達財報會議提到地緣政治的限制與傳出H20將延後推出等議題，但目前輝達在AI運算領域仍居全球領袖。至於台積電則為純晶圓代工廠最先進的3奈米下半年逐步放量多少彌補其餘7奈米家族庫存調整壓力。

英特爾與三星半導體則為IDM公司，過往兩家公司都曾居全球最大的半導體營收公司，不過近年分別受到PC庫存市況變化、遭遇中國大陸封控、記憶體市場調整影響而使營收成長表現疲弱。

數據顯示，先前台積電季營收大約在2022年第2季超車英特爾，也是台積電創立以來將出現單季營收首度超車英特爾的歷史紀錄。

最初台積電財測2022年第2季美元計算營收將約介於176至182億美元，而英特爾財測180億美元，實際結果為台積電181.6億美元、英特爾該季單季營收153.21億美元，低於市場預期且虧損。

另外，輝達今年第3季單季營業利益104.2億美元、GAPP計算淨利92.43億美元、非GAPP計算單季淨利100.2 億美元皆居業界之冠，不過相較輝達與台積電今年第3季獲利表現，英特爾、三星半導體都呈現單季營業虧損。

才報顯示，英特爾今年第3季營收約141.6億美元，GAPP計算營業損失800萬美元，較去年同期收斂。

至於三星半導體今年第3季營收約125.2億美元，最終10月31日公布的財報數字顯示，該季半導體營業損失約28.6億美元，主要受到記憶體市況變化影響。

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