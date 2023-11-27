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英業達元宇宙報捷 攜亞大建「元宇宙校園」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
右起亞大校長蔡進發、英業達集團元宇宙技術處總經理邱全成，雙方簽訂合作備忘錄。亞大／提供
右起亞大校長蔡進發、英業達集團元宇宙技術處總經理邱全成，雙方簽訂合作備忘錄。亞大／提供

代工大廠英業達（2356）宣布，公司看好數位虛實整合的長期發展趨勢，不僅已推出「元宇宙虛實元邦（VRSTATE）」創新應用場域，近日更與亞洲大學正式簽訂合作備忘錄，將旗下元宇宙虛實整合技術實際導入校園，並逐步發展「元宇宙大講堂」、「元宇宙健康管理」等應用，建立虛實整合的「元宇宙校園」，藉此推展教學、硬體、服務三位一體的人才培育措施。

英業達集團、亞洲大學為培養出更多優秀元宇宙科技人才，除積極的大力推廣元宇宙教育，更在集團旗下元宇宙技術處總經理邱全成、以及亞大校長蔡進發的見證下，簽署完成「合作備忘錄」，未來雙方將以英業達「元宇宙虛實元邦」作為基礎，逐步升級打造「元宇宙大講堂」、「元宇宙健康管理」等應用。

邱全成指出，公司深耕元宇宙多年，而元宇宙虛實元邦範圍涵蓋「AI模型訓練、數位內容創建、經濟數位空間」等；其中最重要的是要有「價值感」，必須將實體產品技術數位化，英業達能以生成式AI、數位孿生、多模態人機交互等核心技術，去打造博覽元宇宙、應用元宇宙、教育元宇宙、時尚元宇宙、文創元宇宙等元宇宙數位經濟圈。

蔡進發表示，亞大致力推動科技相關的研究、產業合作，8年前就定位是「AI元年」，並建立中部第一個元宇宙基地，將AR、VR運用在教學上，各科系也有很好的元宇宙場域；今年更提升為「生成式AI元年」，學校不論在教學、研究、行政服務都融入生成式AI，並在英業達的幫助下，推展教學、硬體、服務三位一體的人才培育。

未來雙方共同發展教學、硬體、服務三位一體的元宇宙雲端學習實驗架構，建立虛實整合元宇宙校園導覽，在各學院課程中建構教師虛擬分身，提供多國語言功能的課程大講堂；亞大產學長王昭能透露，校方也將與英業達合作規劃元宇宙認證課程，開設元宇宙學程班等，以培養元宇宙科技人才和推廣元宇宙教育。

英業達元宇宙虛實元邦 (VRSTATE)平臺已陸續推出多種應用場景，如教育元宇宙、工業元宇宙、文旅元宇宙、時尚元宇宙以及娛樂元宇宙，除可協助企業元宇宙升級，還能帶給用戶更多、更豐富的虛擬線上體驗。

此外，英業達看好數位經濟商機，打造虛擬元宇宙，提供企業客戶數位內容創建、AI模型訓練與數位安全治理服務，幫客戶建立虛擬會展或會議室，甚至協助訓練AI模型預錄多國語言轉換及文字生成等服務，隨著元宇宙市場日漸成熟，產業鏈與生態系的新商業模式也將出爐，內部看好整體經濟價值日漸攀升。

英業達、亞大雙方簽訂合作備忘錄。亞大／提供
英業達、亞大雙方簽訂合作備忘錄。亞大／提供

元宇宙 英業達 AI 亞洲大學 VR

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