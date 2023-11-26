獨家／相隔三年 傳台積電明年成熟製程給折讓
近期陸續從IC設計業傳出消息，晶圓代工龍頭台積電（2330）在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復提出價格折讓。
台積電身為晶圓代工龍頭，報價穩定，鮮少漲跌價，惟會提出通常是個位數百分比的年度折讓。對於目前傳出的台積電提供部分成熟製程價格折讓幅度，IC設計業者指出，約在2％左右。但針對價格折讓相關議題，台積電不予評論。
不只一家IC設計業者私下表示，確實正與台積電洽談明年的價格折讓。另有IC設計廠透露台積電提供的折讓方式，是當一整季的投片完成後結算，依此從下一季開的光罩費用來進行折抵。
IC設計業者認為，其他晶圓代工廠早已隨著半導體市況反轉，陸續啟動大筆訂單直接降價、達一定下單量後多送免費投片額度等措施，以試圖提高稼動率。台積電的報價相對硬，如今傳出其部分成熟製程恢復折讓，即使並非直接降價，但仍具指標性意義，這對於其他同業的成熟製程來說，可能會增添報價壓力。
在前幾年IC大缺貨潮中，台積電起先並沒有漲價，在其他同業報價明顯上揚的情況下，相對使得其報價反而較低。該公司於2021年與2022年持續傳出取消折讓，2023年初則啟動睽違多年的罕見漲價，外傳幅度約3％至6％不等。
不過，由於半導體供應鏈從2022年下半開始陸續進行庫存調整，今年上半年也傳出台積電變通提出「加量回饋方案」，只要客戶下單達一定數量，就會多送成熟製程投片量。
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