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台灣散熱廠突圍...轉攻高毛利AI

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

儘管紅色供應鏈席捲手機散熱市場，台灣散熱廠也並非坐以待斃，包括雙鴻、奇鋐等業者近年積極轉攻毛利率更高，市場潛力更佳的AI伺服器市場，甩開削價競爭泥沼。

由於AI伺服器功耗有增無減，從目前輝達（Nvidia）、超微（AMD）產品藍圖規劃推測，未來AI晶片平均耗能從1,000瓦提升至2,000瓦，因此推升散熱規格不斷提升，高階散熱的需求激增，成為台廠爭相競逐的新藍海市場。

其中，雙鴻AI水冷方案已開始出貨，尤其是美系伺服器客戶拉貨動能特別強烈，AI散熱相關產品的毛利率也較高，推升雙鴻獲利表現較過往亮眼許多。

展望第4季，雙鴻內部預估從目前訂單狀況來看，本季營收、獲利、毛利率等各方面大致與第3季相當，營運動能可望維持在高檔水準，明年因AI晶片的瓦數將再次攀高，客戶對水冷散熱解決方案的需求會激增，有助於公司業績暢旺。

至於奇鋐方面，今年第3季稅後純益14.26億元，季增18.7%，年增15.1%，每股純益3.72元；前三季每股純益9.75元，優於去年同期的8.72元。

AI 雙鴻 毛利率

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