IC設計先進製程 價格有撐

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶圓代工廠的成熟製程陸續面臨降價壓力，先進製程的狀況則保持相對穩定，IC設計業者指出，全球能提供先進製程晶圓代工服務者屈指可數，不管景氣如何起伏，基本上先進製程沒有降價必要。在先進製程領域，台積電獨占鰲頭，即使競爭者還有三星與英特爾等，但市占率仍有一定差距。

除了已經量產的3奈米製程，台積電先前預期2奈米將在2025年進入量產，屆時將是業界最先進的半導體技術。而2奈米背面電軌方案預定於2025下半年推出，2026年量產。

同時，台積電3奈米家族也會持續擴大下一代製程。N3E製程預計於本季量產，具備強化的效能、功耗和良率，將為高速運算（HPC）和智慧手機相關應用提供完整支持平台。

台積電也估計，3奈米製程將占其今年晶圓銷售金額中個位數百分比，受惠於多個客戶強勁需求，預期2024年相關占比將更為提高。

先進製程是台積電的競爭優勢，也是金雞母，法人看好，在大客戶訂單挹注下，該公司明年首季美元營收估計僅季減6%至8%，不論美元或新台幣營收皆有機會成為歷來最旺的第一季，而2024年業績也可望逐季走高。

台積電 晶圓代工廠 奈米

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