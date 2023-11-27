IC設計看見「隧道盡頭曙光」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
IC設計廠明年面對一好一壞的環境，包括整體升息氛圍緩和、終端需求預期會回溫，但新台幣匯率可能轉向升值走勢。（路透）
IC設計廠明年面對一好一壞的環境，包括整體升息氛圍緩和、終端需求預期會回溫，但新台幣匯率可能轉向升值走勢。（路透）

晶圓代工廠要拉高產線稼動率，啟動各種價格優惠措施。對IC設計業者來說，降低投片成本當然是好事，但同時也要面對客戶端要求降價、同業主動殺價換營收的壓力。IC設計廠明（2024）年仍要面對一好一壞的環境，包括整體升息氛圍緩和、終端需求預期會回溫，但新台幣匯率可能轉向升值走勢。

IC設計廠大致已經熬過最低谷時期，原先晶圓代工廠不願意降價，但是終端需求陡降，客戶端要求降價的壓力湧現，不願意降價出貨，直接衝擊營收表現，但如果退讓價格，將導致毛利率受到壓縮。翻開IC設計廠近幾季的財報，毛利率沒有下滑者實屬少數。

在晶圓代工廠陸續願意共體時艱後，即便價格競爭不會消失，IC設計廠至少可以不用再犧牲毛利率含淚出貨。IC設計業者樂見台積電恢復年度價格折讓，但也指出，今年初報價漲了6%，就算明年折讓2%，投片成本還是比之前上漲。

眼看「隧道盡頭的曙光」已有眉目，IC設計業者預期，明年首季應當還是偏傳統淡季，第2季逐漸增溫，下半年進入旺季。現在總體經濟面的升息動作已見放緩，應當有助終端市場需求回升。

只是，IC設計廠也不諱言，美國升息逐漸到頂，新台幣匯率近期已見快速升值，明年下半可能進一步迎來美國降息，這是個別業者無法控制的變數，後續若新台幣持續走升，可能會影響公司的營收、毛利率與業外損益。

IC設計 晶圓代工廠 新台幣

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