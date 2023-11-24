瑞銀啟動半導體投資：庫存調整結束、新景氣循環已至

瑞銀證券發布報告指出，基於庫存調整結束、新景氣循環已至等因素，正式啟動新一輪的半導體投資。台廠中，建議「買進」智原（3035）、聯詠、京元電、南亞科、南茂等五家。

瑞銀初評八家台灣半導體股（包括IC設計、晶圓代工及後段封測等領域）之後，過去一周與60多名大型投資者交換意見，其中大多數在亞洲，69%為避險基金經理人，31%為長期投資者。投資人看好人工智慧（AI）與特殊成長主題前景，但熱烈辯論是否應長期持有或波段操作。

瑞銀指出，隨著2024年逐漸接近，由於預期科技與市場都只會溫和復甦，投資人在低本益比的價值導向股與高成長股之間進行權衡。大多數投資人仍偏愛本益比合理或獲利有提升潛能的股票。

在IC設計/矽智財（IP）方面，瑞銀看好智原勝過創意。投資人預期智原在2024年會迎來更佳的復甦，且28奈米方案可望加速。創意的7奈米及以下解決方案雖快速成長，但消費應用的比例過高，恐怕無法達成市場的高度預期（2023-25年營收年均複合成長25%）。

瑞銀指出，對於IC設計廠聯詠來說，智慧機從觸控驅動IC升級到OLED驅動IC，加上在非安卓的市占提高，都有利於聯詠2024下半年到2025年的展望。但投資人擔心，頎邦大面板驅動IC面臨中國大陸日益增加的競爭。

在記憶體生產方面，部分投資人擔心大陸積極擴張動態隨機存取記憶體（DRAM）產能，但瑞銀認為，到2025年下半年產能才可能加速擴充。瑞銀正面看待未來九到12個月的DRAM價格復甦，南亞科將受惠。

在供應鏈後端，投資人偏好在高效能運算（HPC）、AI及車用電子比重高的公司，但也持續關注美國如果擴大出口禁令對繪圖處理器（GPU）產量的衝擊。瑞銀看好南茂受惠於記憶體需求改善、京元電則有聯發科及輝達（NVIDIA）業務加持。

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