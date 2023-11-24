英特爾推AI PC加速計畫 估對PCB產業2影響台廠擁優勢
英特爾（Intel）近期宣布啓動 AI PC 加速計畫（AI PC Acceleration Program），為獨立硬體供應商（IHV）及獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾的資源，包括 AI 工具鏈、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會。台灣電路板協會指出，AI PC 將為台灣電路板產業創造另一個有利的舞台，將對產業有兩個影響。
根據英特爾 AI PC Acceleration Program 規劃，預期對於加速 AI 的發展相當具有幫助，倘若能因此顯著提高 AI 於 PC 的滲透率，對於產業而言將會產生兩個主要的影響。
首先，台灣電路板協會分析，AI 雖然於智慧手機已有不少的應用，但除此之外，AI 仍大多建構在雲端運算與伺服器等基礎建設相關的產品上，其餘消費性產品並未真正大量的導入，多數應用產值規模並不大，對於供應鏈的助益相當有限，由於 PC 是僅次於智慧手機最具規模的消費性產品，此將有效擴大 AI 於消費性產品的能見度，亦將會是消費性產品發展的重要里程碑。
其次，台灣電路板協會分析，AI 就硬體而言雖然最直接影響為晶片的運算效能，但系統層面亦必須跟進升級才能有效發揮高階運算晶片的潛能，此將直接影響到周邊零組件的規格。
台灣電路板協會分析，台灣電路板產業產值約有二成應用於PC，若連同半導體所延伸在內的產品，比重約25%，影響範圍幾乎涵蓋了載板、HDI、軟板與多層板，由於終端產品規格的升級是台商能持續保持競爭力的關鍵，換言之 AI PC 將為台灣電路板產業創造另一個有利的舞台。
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