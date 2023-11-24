第五屆「高通台灣創新競賽」 下月1日決賽
第5屆「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）」自今年初起跑、5月公布入圍團隊名單，並經過為期半年的育成計畫，將於12月1日在南港展覽館二館 – Meet Taipei創新創業嘉年華會場（躍動舞台），舉行「2023高通台灣創新競賽Demo Day暨決賽頒獎典禮」。
高通表示，本次典禮中，將公布前三名團隊並頒發獎金。此外，入圍團隊也將於現場進行產品展演和簡報。這些團隊在5G、物聯網、機器學習、XR等多元創新技術領域各擅勝場，應用範疇包括智慧城市、智慧零售、農業科技、能源管理、無人機、多媒體互動、智慧健康照護、穿戴裝置等，旨在實現全新科技應用，提升生活品質，並充分展現台灣創新能量。這些優秀團隊也將同步於11月30至12月2日的展會期間，於南港展覽館二館P區的EP-03專館展出他們的創新技術。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 「女兒崩潰喊媽媽」是AI聲音詐騙！用情勒1年騙了他們504億
📢 Steam秋季特賣來了！快打旋風6首次打6折
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言