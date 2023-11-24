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第五屆「高通台灣創新競賽」 下月1日決賽

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第五屆「高通台灣創新競賽」訂於下月1舉行Demo Day暨決賽。（路透）
第五屆「高通台灣創新競賽」訂於下月1舉行Demo Day暨決賽。（路透）

第5屆「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）」自今年初起跑、5月公布入圍團隊名單，並經過為期半年的育成計畫，將於12月1日在南港展覽館二館 – Meet Taipei創新創業嘉年華會場（躍動舞台），舉行「2023高通台灣創新競賽Demo Day暨決賽頒獎典禮」。

高通表示，本次典禮中，將公布前三名團隊並頒發獎金。此外，入圍團隊也將於現場進行產品展演和簡報。這些團隊在5G、物聯網、機器學習、XR等多元創新技術領域各擅勝場，應用範疇包括智慧城市、智慧零售、農業科技、能源管理、無人機、多媒體互動、智慧健康照護、穿戴裝置等，旨在實現全新科技應用，提升生活品質，並充分展現台灣創新能量。這些優秀團隊也將同步於11月30至12月2日的展會期間，於南港展覽館二館P區的EP-03專館展出他們的創新技術。

高通 智慧城市 無人機

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