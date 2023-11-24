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科技大廠職缺Hi 12月9日在北市舉辦招才求職轉職請速來

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市科技就業博覽會將於12月9日(六)上午10點30分起在市府1樓中庭辦理，勞動局力邀48家優質企業提供1,771個就業機會。台北市勞動局提供
台北市科技就業博覽會將於12月9日(六)上午10點30分起在市府1樓中庭辦理，勞動局力邀48家優質企業提供1,771個就業機會。台北市勞動局提供

台北市科技就業博覽會將於12月9日(六)上午10點30分起在市府1樓中庭辦理，勞動局力邀48家優質企業提供1,771個就業機會，眾多科技公司工程師起薪4萬元以上，國家中山科學研究院（簡稱中科院）開出本場最高月薪8萬8，面試搶機會躋身百萬年薪。

北市勞動局長高寶華表示，本次活動匯集包括內科的瀚宇彩晶、廣盛科技、南京資訊、富邦媒體科技、聯禦科技、攸泰科技、倫發科技、聚選匯雲科技、遠傳電信、華經資訊及位於南軟的廣運機械工程等。勞動局為求職朋友把關，徵才廠商目前無發生重大勞資爭議、無違反勞動法令且情節重大或發生無薪假等狀況，歡迎應屆畢業生、轉職轉業者踴躍投遞履歷前來面試。

本次企業除招募工程師、技術員或品檢員職缺外，也釋出管理職缺，讓年終想轉職者有發展職能及爭取加薪的機會，整體職缺有三成以上無經驗可，轉換專長跑道者可考慮從入行門檻相對較低的職務開始，把握機會直接面試。此外，品管環衛、業務銷售等職缺也求才若渴，工作地區非僅止於雙北或港湖區科技業，桃園以及竹科的台星科技、頎邦科技也北上搶才，更有南科或外派國外的就業機會，異地就業者請先瞭解企業提供給外縣市員工的福利等措施，謀定而後動。

就服處補充，求才產業以「製造業」參與家數最多，28家企業提供1,275個就業機會佔整體71.99%，再來是應屆畢業生最嚮往從事的「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」有355個就業機會、月薪平均達41K。整體職缺六成三集中於「工程/研發/生技」、「資訊/軟體/系統」及「技術/維修/操作」等類別，而財會採購、法務稽核、業務客服、行銷企劃等具備專業條件或語言專長之職缺也不少，像是太平洋電線電纜徵求會計中高階管理職、禾多移動多媒體徵求產品企劃專員、遠傳電信股份有限公司徵求商業分析師等，文組生也能跨領域轉職科技業，歡迎有志者一展長才。

從企業提供就業機會數來看，國家中山科學研究院、欣興電子股份有限公司、中華電信股份有限公司企業客戶分公司為前三大企業，中科院致力於國防科技發展，誠摯歡迎大學以上理工科系畢業的優秀夥伴加入，招募博/碩士研發類職缺200名、技術類100名及行政管理類職缺，薪資待遇上看8萬8名列前茅。上市公司欣興電子也開出百位以上就業機會，其中80個技術工程師起薪3萬2、最高月薪可達5萬3，高中職畢業即可入職，而臺灣電信業龍頭的中華電信企業客戶分公司也釋出近百個月薪4萬元的就業機會。

遠傳電信

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