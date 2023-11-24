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接見日本電信電話公司會長 蔡總統盼台日持續在資通訊領域深化合作

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今日接見日本電信電話公司（NTT）澤田純會長時指出，台灣過去幾年致力發展AI、5G、6G等科技；去年也設立數位發展部，結合國科會等跨部會量能，推動各項政策，邁向數位國家的目標。NTT集團位居技術市場的領導地位，將是台灣持續合作的好夥伴，期盼未來能與日本持續在資通訊領域深化合作，共同創造更多合作成果。

蔡總統致詞時說，日本電信電話公司是長期支持台灣的好朋友。澤田會長從去年擔任會長以來，積極推動光通訊技術，期盼以次世代的6G通訊技術，帶動社會變革，增進民眾福祉。她要特別感謝NTT邀請工研院、資策會及中華電信參與「IOWN全球論壇」，讓台灣有機會與各國相互交流，討論次世代光通訊技術的藍圖。

蔡總統提到，今年10月，在澤田的見證下，NTT也和中華電信簽署「創新全光與無線網路（Innovative Optical and Wireless Network，IOWN）」合作備忘錄。這項合作將加速IOWN技術在台灣落地和應用，提供民眾更多元的資通訊服務。她也期待未來在澤田的支持之下，台灣和日本能持續在資通訊領域深化合作。

她表示，現在，面對後疫情時代的挑戰，我們積極推動產業投入國際通訊組織，並且進行技術布局。相信NTT集團位居技術市場的領導地位，將是台灣持續合作的好夥伴，希望未來共同創造更多合作成果。

蔡總統指出，台灣過去幾年致力發展AI、5G、6G等科技。去年也設立數位發展部，結合國科會等跨部會量能，推動各項政策，邁向數位國家的目標。

日本 中華電信 資通訊

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