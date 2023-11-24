台法科技獎 台大光電所長吳育任攜手法學者獲殊榮
第25屆台法科技獎頒獎典禮今天登場，本屆獲獎者為國立台灣大學光電工程研究所所長吳育任、巴黎高等物理化工學院（ESPCI）的法國國家科學研究院（CNRS）研究主任菲洛詩，表彰團隊共同在半導體無序合金位能擾動系統下，載子（carrier）的三維量子傳輸行為的卓越成果。
國科會今天發布新聞稿指出，頒獎典禮由國科會主委吳政忠、駐法代表吳志中與法蘭西自然科學院（Académie des Sciences）院長費雪（AlainFischer），及法國駐台代表龍燁（Franck Paris）共同主持。
國科會表示，吳育任致力於研究光電元件的物理特性，並開發相關的數值模擬軟體，研究主題包括氮化物發光二極體、有機發光二極體、太陽能電池、高遷移率電晶體和二維材料元件。
國科會指出，吳育任開發一系列數值模擬工具，並廣泛應用於學術界和工業界的元件分析，還成功將研究夥伴菲洛詩（Marcel Filoche）的局域區域化數學理論模型，應用到數值分析軟體，現在廣泛應用於LED相關公司和學術界，全球各地不同團體已經達到數千次以上的下載，兼具實務性及學術價值，在本屆台法科技獎評選會議中脫穎而出。
費雪表示，這場頒獎典禮是台灣與法國科技交流的重要平台，也是對台法科技界傑出成就的最高讚譽，相信透過這樣的合作，雙方將共同推動科技進步，激發更多創新力量。
吳政忠表示，台灣和法國都將學術研究自由視為核心價值，基於共同理念，雙方持續數十年的科研合作；台灣堅信與法國的科技夥伴關係，將進入全面發展的新階段，相信雙方將能在民主及自由的價值下，在重點領域的發展上共同前進。
台法科技獎是依據法蘭西自然科學院與國科會所簽署的「台法科技基金協議」，由雙方共同舉辦的頒獎活動，首屆於1999年辦理，迄今已邁入第25屆。
此獎項每年由國科會邀請台灣中央研究院院士擔任評議委員，經台法雙方共同審議後選拔一組科學家，表揚其卓越貢獻，現已被列為法蘭西自然科學院每年11月頒發的年度「大獎」（Grand Prix）獎項之一。
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