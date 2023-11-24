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聯發科董座 看好明年手機買氣

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

聯發科董事長蔡明介昨天表示，去年底生成式ＡＩ風起雲湧，緊接著邊緣運算ＡＩ將接棒在各行各業展開，聯發科在各領域布局，將成為全球ＡＩ重要半導體公司。他指出，生成式ＡＩ手機將是下波殺手級應用，看好手機市場明年重回成長軌跡。

蔡明介表示，過去一、兩年因疫情等負面因素打擊智慧型手機市場，但現在看到已經慢慢走出低潮，加上ＡＩ將帶動新的需求，相信明年開始智慧型手機將恢復往上發展，重回成長軌跡。至於ＡＩ手機滲透率會呈現什麼成長軌跡？蔡明介說：「會直線上升」。

蔡明介指出，ＡＩ市場很大，也會帶動整個產業升級，因為算力增加會帶動更多應用，對半導體的需求很大。

半導體 疫情

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