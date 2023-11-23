晶碩攜手和碩、海華發展智慧隱形眼鏡 拚2026年量產
晶碩（6491）董事長郭明棟今（23）表示，晶碩過去10年立足台灣、打的是亞洲盃，未來10年要升級進軍世界盃。晶碩近十年投入33億研發經費，研發範圍涵蓋維他命應用、舒壓光學、高階光學研究等多項領域，厚植品牌實力。並宣布將與同集團的和碩（4938）、海華（3694）攜手打造智慧隱形眼鏡，可望在2026年進入量產階段，目前已有合作中的美系客戶。
晶碩宣布成立「眼球研究院」品牌，看好隱形眼鏡未來將融化生技與電子技術。總經理楊德勝表示，隱形眼鏡未來的發展趨勢，必然是與生物科技和電子科技結合在一起，以生物科技為例，隱形眼鏡將結合藥物，未來可以治療乾眼症、青光眼，例如在眼球乾的時候會隱形眼鏡就會進行投藥，更重要的是會結合精準醫療，將發展成智慧型眼鏡，未來每個人都要學習戴隱形眼鏡。
此外，晶碩也挾集團資源目前正積極研發智慧隱形眼鏡，功能包含影像、偵測、拍照等，晶碩已重組了跨公司的團隊，包含母公司和碩和集團無線通訊專家海華，目前正在研究無線傳輸和無線充電，並將技術服務給手中的客戶。包括將IC整合到隱形眼鏡內，周邊也需要雲端、互聯網支援。
晶碩今年是成長力道較為疲軟的一年，主要受中國大陸市場不佳影響。楊德勝認為，中國大陸市場產品調整期預估還有二至三年，晶碩會維持成長，只是幅度不如過去幾年。明年成長力道較強勁的會是歐洲，晶碩今年已取得歐洲日拋證照，看好明年業績跳升，接下來美國會是下一波主攻的市場，搭配矽水膠產品的推出，2025年後可望有強勁的成長動能。
晶碩研發副總張漢宜表示，晶碩的矽水膠產品已在日本和歐洲上市，後續會有六種規格產品陸續上市，從高透氧、超透氧到極高透氧，明年會申請許可，另外，矽水膠彩片未來也會推出。
晶碩「眼球研究院」的成立呈現晶碩在高階光學產品的研發實力與長線佈局，此次推出的Sunlight 陽光晶粹日拋軟性隱形眼鏡是全球首款於保存液添加維他命 B2、B6、B12、維他命E 以及硫酸鋅等五種眼用成分與保濕因子的新產品，保存液能在鏡片形成水分膜，維持鏡片保濕潤滑。
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