聯發科「智在家鄉」創新競賽 AI應用、老人照護是熱門主題

第六屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮。今年共有314組團隊參賽，最終由評審團評選出21組入圍團隊角逐最後獎項。聯發科董事長蔡明介期勉發揮「以大帶小，創造共好」的角色，與社會一起共創價值。

本屆參賽作品來自全台21個縣市，入圍作品涵蓋永續淨零、智慧城市、地方創生、智慧醫療、心理健康等主題。評審團認為本屆入圍作品議題多元性高，內容普遍成熟，對於社會影響力的思考也更為細膩。多項入圍作品也導入時下最夯的生成式AI技術，應用主動產生的內容，展現科技創新的可能性。

評審團指出，公私協力的提案近幾年都佔一定比例，可看到地方政府結合民間單位的韌性模式，尤其面對極端氣候與高密度人口的環境，能夠利用民間的科技實力與現場資訊，結合官方大數據與平台，以提供更有效率的應變能力。部分地方公務部門多次參與「智在家鄉」投稿，並有落地實績，展現智慧城市治理的積極態度。

聯發科董事長蔡明介表示，六年來智在家鄉團隊帶來超過2000個提案，不僅遍及全台九成的鄉鎮市區，也讓離島及偏遠部落等地區，獲得以科技改善家鄉的機會，更激勵民眾思考新科技導入社會問題解決方案的可能性，加快了科技融入社會的效率。年輕世代比較容易接納新科技，智在家鄉鼓勵年輕人貼近家鄉脈絡，也激勵科技跨越世代，應用情境更接地氣。蔡明介董事長期待智在家鄉能成為「以大帶小，創造共好」的平台，與社會一起價值共創。

本屆落地支持計畫，歷經兩個月的實地訪視，總共有9組團隊獲得錄取補助。9組團隊分別來自過去兩屆「智在家鄉」的獲獎隊伍，其中去年的首獎團隊Taiwan D4Climate WG已在今年初正式成立公司，第二季已在成功大學完成服務驗證，落地進展迅速。去年獲得潛力獎的學生創業圖隊Artifact智器科技，至今年已經服務五家瓦斯行，進入收費營運的階段。本屆補助的團隊有半數以上已準備進入商轉，聯發科技基金會並舉辦影響力工作坊以及社創交流茶會，協助落地團隊設定發展策略，接觸更多社創資源。

聯發科第六屆「智在家鄉」百萬獎金首獎由來自桃園中壢的「認真的玩，快樂的學團隊」所奪得，打造公益程式學習平台 推動程式教育與跨領域學習。圖/聯發科提供

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