快訊

直播／三方協商尚未有結果 侯友宜、朱立倫、馬英九先行離開會場

巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

聯發科「智在家鄉」創新競賽 AI應用、老人照護是熱門主題

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技第六屆「智在家鄉」首獎團隊「認真的玩，快樂的學團隊」邀請聯發科技董事長蔡明介，現場體驗互動。圖／聯發科提供
聯發科技第六屆「智在家鄉」首獎團隊「認真的玩，快樂的學團隊」邀請聯發科技董事長蔡明介，現場體驗互動。圖／聯發科提供

第六屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮。今年共有314組團隊參賽，最終由評審團評選出21組入圍團隊角逐最後獎項。聯發科董事長蔡明介期勉發揮「以大帶小，創造共好」的角色，與社會一起共創價值。

本屆參賽作品來自全台21個縣市，入圍作品涵蓋永續淨零、智慧城市、地方創生、智慧醫療、心理健康等主題。評審團認為本屆入圍作品議題多元性高，內容普遍成熟，對於社會影響力的思考也更為細膩。多項入圍作品也導入時下最夯的生成式AI技術，應用主動產生的內容，展現科技創新的可能性。

評審團指出，公私協力的提案近幾年都佔一定比例，可看到地方政府結合民間單位的韌性模式，尤其面對極端氣候與高密度人口的環境，能夠利用民間的科技實力與現場資訊，結合官方大數據與平台，以提供更有效率的應變能力。部分地方公務部門多次參與「智在家鄉」投稿，並有落地實績，展現智慧城市治理的積極態度。

聯發科董事長蔡明介表示，六年來智在家鄉團隊帶來超過2000個提案，不僅遍及全台九成的鄉鎮市區，也讓離島及偏遠部落等地區，獲得以科技改善家鄉的機會，更激勵民眾思考新科技導入社會問題解決方案的可能性，加快了科技融入社會的效率。年輕世代比較容易接納新科技，智在家鄉鼓勵年輕人貼近家鄉脈絡，也激勵科技跨越世代，應用情境更接地氣。蔡明介董事長期待智在家鄉能成為「以大帶小，創造共好」的平台，與社會一起價值共創。

本屆落地支持計畫，歷經兩個月的實地訪視，總共有9組團隊獲得錄取補助。9組團隊分別來自過去兩屆「智在家鄉」的獲獎隊伍，其中去年的首獎團隊Taiwan D4Climate WG已在今年初正式成立公司，第二季已在成功大學完成服務驗證，落地進展迅速。去年獲得潛力獎的學生創業圖隊Artifact智器科技，至今年已經服務五家瓦斯行，進入收費營運的階段。本屆補助的團隊有半數以上已準備進入商轉，聯發科技基金會並舉辦影響力工作坊以及社創交流茶會，協助落地團隊設定發展策略，接觸更多社創資源。

聯發科第六屆「智在家鄉」百萬獎金首獎由來自桃園中壢的「認真的玩，快樂的學團隊」所奪得，打造公益程式學習平台　推動程式教育與跨領域學習。圖/聯發科提供
聯發科第六屆「智在家鄉」百萬獎金首獎由來自桃園中壢的「認真的玩，快樂的學團隊」所奪得，打造公益程式學習平台　推動程式教育與跨領域學習。圖/聯發科提供

聯發科 蔡明介 智慧城市

延伸閱讀

WiFi 7市場需求可期 聯發科擴大相關產品線

TCL解散自研晶片團隊

期貨商論壇／半導體30期 帶勁

聯發科取代台積電成為大摩首選 目標價上調到1118元

相關新聞

聯發科董座蔡明介：生成式AI手機將是下波殺手級應用

聯發科（2454）董座蔡明介今日出席第六屆聯發科智在家鄉頒獎典禮受訪時表示，去年底生成式AI風起雲湧，緊接著邊緣AI將接...

NVIDIA大陸業務受阻 估明年大陸高階AI伺服器占比低於4%

受惠於北美大型CSP業者對AI伺服器需求高漲，根據輝達（NVIDIA）日前公布的FY3Q24財報資料顯示，資料中心部門營...

意德士估2024年首季回復成長動能 漢科展望樂觀

意德士董事長闕聖哲今天表示，今年第4季營運將表現平平，預期明年第1季可望回復成長動能。漢科對於未來市場需求、明年營運展望...

聯發科智在家鄉獲獎名單出爐 首獎團隊強調玩中學理念

聯發科（2454）舉辦第六屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今（23）日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮，百萬首獎由桃園中壢的...

聯發科蔡明介：AI手機滲透率未來直線上升 明年手機重回成長

人工智慧（AI）市場儼然成為下一波帶動市場成長新動能，聯發科（2454）近期推出的天璣手機晶片也開始強化AI效能。董事長...

聯發科「智在家鄉」創新競賽 AI應用、老人照護是熱門主題

第六屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮。今年共有314組團隊參賽，最終由評審團評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。