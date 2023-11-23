聯發科「智在家鄉」創新競賽 AI應用、老人照護是熱門主題
第六屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮。今年共有314組團隊參賽，最終由評審團評選出21組入圍團隊角逐最後獎項。聯發科董事長蔡明介期勉發揮「以大帶小，創造共好」的角色，與社會一起共創價值。
本屆參賽作品來自全台21個縣市，入圍作品涵蓋永續淨零、智慧城市、地方創生、智慧醫療、心理健康等主題。評審團認為本屆入圍作品議題多元性高，內容普遍成熟，對於社會影響力的思考也更為細膩。多項入圍作品也導入時下最夯的生成式AI技術，應用主動產生的內容，展現科技創新的可能性。
評審團指出，公私協力的提案近幾年都佔一定比例，可看到地方政府結合民間單位的韌性模式，尤其面對極端氣候與高密度人口的環境，能夠利用民間的科技實力與現場資訊，結合官方大數據與平台，以提供更有效率的應變能力。部分地方公務部門多次參與「智在家鄉」投稿，並有落地實績，展現智慧城市治理的積極態度。
聯發科董事長蔡明介表示，六年來智在家鄉團隊帶來超過2000個提案，不僅遍及全台九成的鄉鎮市區，也讓離島及偏遠部落等地區，獲得以科技改善家鄉的機會，更激勵民眾思考新科技導入社會問題解決方案的可能性，加快了科技融入社會的效率。年輕世代比較容易接納新科技，智在家鄉鼓勵年輕人貼近家鄉脈絡，也激勵科技跨越世代，應用情境更接地氣。蔡明介董事長期待智在家鄉能成為「以大帶小，創造共好」的平台，與社會一起價值共創。
本屆落地支持計畫，歷經兩個月的實地訪視，總共有9組團隊獲得錄取補助。9組團隊分別來自過去兩屆「智在家鄉」的獲獎隊伍，其中去年的首獎團隊Taiwan D4Climate WG已在今年初正式成立公司，第二季已在成功大學完成服務驗證，落地進展迅速。去年獲得潛力獎的學生創業圖隊Artifact智器科技，至今年已經服務五家瓦斯行，進入收費營運的階段。本屆補助的團隊有半數以上已準備進入商轉，聯發科技基金會並舉辦影響力工作坊以及社創交流茶會，協助落地團隊設定發展策略，接觸更多社創資源。
📢 iPhone出現「5症狀」恐陣亡 外媒警告：趕快備份」
📢 唐吉訶德18禁專區藏獵奇小電視？沉迷5分鐘：默默買套套回家
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 以為比Wi-Fi快…歐洲旅遊買這家漫遊氣到變「慢遊」 網勸多做這1事
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言