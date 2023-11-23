NVIDIA大陸業務受阻 估明年大陸高階AI伺服器占比低於4%

受惠於北美大型CSP業者對AI伺服器需求高漲，根據輝達（NVIDIA）日前公布的FY3Q24財報資料顯示，資料中心部門營收創新高。不過，據TrendForce觀察，儘管NVIDIA高階GPU出貨動能強勁，然近期美國政府出台對中國大陸新一波禁令卻對其大陸區業務帶來衝擊，NVIDIA雖然快速推出符合規範的產品如H20、L20及L2，但中國大陸雲端業者仍在測試驗證階段，難在第4季對NVIDIA貢獻實質營收，預估2024年第1季才會逐步放量。

TrendForce表示，2023~2024年北美CSPs如Microsoft、Google、AWS等仍是高階AI伺服器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等）主要需求出海口，預估2024年對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。而預估中國大陸CSP業者ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent（BBAT）2023年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%，若考量現有禁令或後續風險，2024年占比可能將不到4%。

由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險，TrendForce認為，短期內中國大陸業者將持續購買現成AI晶片，而NVIDIA GPU AI加速晶片仍為其優先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導入因禁令推出針對中國大陸市場開發的特規版H20、L20及L2等。但長期而言，中國大陸CSPs將加速擴大投入自研ASIC晶片，預估2024年尤以Alibaba旗下平頭哥（T-Head）、Baidu最積極投入自研AI晶片開發，主要交由台積電（2330）和三星等代工生產。

與此同時，中國大陸本土較具規模或AI技術業者，如華為（Huawei）、Biren等，將持續發展通用型AI晶片，以提供給大陸本土業者作為AI解決方案。此外，上述大陸業者目標在發展AI晶片之餘，未來更以建置中國大陸本地AI伺服器生態鏈為首要目標。TrendForce認為，要成功發展的關鍵之一，是在中國大陸政府須透過如規範中國電信營運商等相關標案，需採用中國大陸自有AI晶片等政策支持。

值得注意的是，礙於美國禁令挾制，中國大陸在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先進製程技術受局限。此外，華為依舊被列於實體清單，在生產上得依賴如中芯國際（SMIC）等國內晶圓代工業者，然即便是中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響，同樣須面對難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。

TrendForce認為，中國大陸力求突破禁令限制之餘，考量市場需求面向不同，對於相較AI運算效能要求較低的中低階邊緣AI伺服器市場，如企業型ChatBOT、影音串流或互聯網平台、車用輔助駕駛系統等應用，美國政府禁令或將難完整涵蓋，或有機會成為未來大陸業者發展AI市場的發展方向之一。

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