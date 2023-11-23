快訊

直播／侯友抵達君悅飯店 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

跨越300公里！遠傳送書進偏鄉 在鹿野設立永續圖書館

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）表示，5G網路便利無遠弗屆，把愛與溫暖送到前線更不能少，長期支持偏鄉教育，攜手遠傳用戶、企業員工、21間供應商、台北市環保局延慧書庫、蓋亞文化，為天主教博愛基金會「鹿野兒童關懷教室」修繕教室屋舍、增建SDGs永續圖書館

遠傳總經理井琪更親自帶隊前往台東，全員50人攜帶兒童書籍、文具等，跨越近300公里的地理距離，探往當地小朋友，也為鹿野永續圖書館進行啟用儀式。本次活動共募集超過1500本兒童書籍，其中「台北市環保局延慧書庫」更大力贊助逾200本，企業與政府單位攜手實現地方公益再傳佳話。

遠傳觀察，來鹿野兒童關懷教室的孩子，大多是新移民、單親、隔代教養家庭，位處偏鄉常在經濟與教育資源上較為匱乏，而鹿野兒童關懷教室，就是孩童課後的學習空間，屋齡已超過57年，老舊失修，逢雨室內就會嚴重漏水、長期潮濕也造成地板濕滑、白蟻、壁癌等問題影響健康與學習環境。

井琪表示， CSR的團隊平日即不斷探訪公益需求，了解這個鹿野關懷教室的困境後，便協同【遠傳永續先鋒隊】的供應商夥伴和遠傳心生活APP「遠傳心公益－益起集愛 讓愛遠傳」，與天主教博愛基金會合作啟動「台東鹿野兒童關懷教室修繕計畫」，計畫推動不到兩個月，就有超過1,000位遠傳用戶支助捐款，遠傳也集結公家單位、21間供應商與內部員工，共同修繕兩間教室、廁所及屋頂，解決長年漏水問題，同時改善桌椅、地板等學習設備；小教室更建置為SDGs永續圖書室，期望建立偏遠地區孩童能從小學習永續觀念。

遠傳指出，專案計畫耗時五個月，歷經圖書館草圖設計、廢棄空間拆除整理、建材物資到位送抵、房舍本體興造修建、圖書書本募集分類、書本物資運送入架等六個階段，終於在11月初看見鹿野社區圖書館竣工落成。

遠傳強調，本次前往台東鹿野不只是圖書館啟用，也希望能啟動孩子心中的夢想與永續精神，與關懷教室老師討論後，在啟動當天舉辦永續教育活動，由遠傳與供應商志工帶著孩子繪畫，把對永續期待畫在SDGs方塊上，也畫下心中的希望與願景，再將方塊堆疊起來，象徵夢想啟動與永續落實。

遠傳志工表示，在5G結合大數據、人工智慧、物聯網，讓生活便利又科技，而工作中與團隊一起當志工則能體驗面對面的情誼交流，不只是把溫暖帶給孩子，自已也被孩子們感動。永續先鋒隊志工也回應，遠傳召集上中下游的供應商一同參與，真的會有整個產業齊心為台灣社會付出的感動，更能體會把愛遠傳到鄉里之間的意義。

遠傳攜手台北市環保局延慧書庫與出版機構蓋亞文化，及遠傳供應商-永續先鋒隊21家企業前往台東，包括ASUS、OPPO、realme、Samsung、SONY、vivo、Xiaomi、上豪通訊、互動國際、仁大資訊、台灣恩悌悌、台灣諾基亞、立鼎工程、南訊企業、威雲科技、現觀科技、博采科技、湯承科技、華辰保全、鈞楷科技、鎰譁實業。

自2020年開始，遠傳號召供應商集結成「永續先鋒隊」，將各自的專業結合，為偏鄉教育與弱勢團體提供資源與支援，包含協助台東太麻里賓茂國中「籃球場修建及照明設備增設」、打造新北萬里國小「大人物未來科技教室」、建置花蓮「食物銀行建置冷凍儲藏櫃」，以及本次的鹿野兒童關懷教室修繕與「社區圖書館增建」等，累積99家供應商攜手參與、投入經費達400萬以上、每月助益人次平均達6,000人。

遠傳表示，未來也於「彌平城鄉資源落差、縮短教育資源M型化」上持續投入，落實本業的企業當責，也運用本業的科技力與行動力為社會解決問題。

遠傳電信 偏鄉教育 圖書館 台東

延伸閱讀

圓形櫛瓜 全台東鹿野獨栽種 外觀可愛口感佳市場搶手

影／小愛化大愛！已故台紙前董座許良宇父母 捐1.2億蓋圖書館

遠傳日本漫遊！吃到飽一天199元 定量包5GB只要488元

冬遊日本漫遊上網！遠傳吃到飽1天199元 定量包最低一天48元起

相關新聞

聯發科董座蔡明介：生成式AI手機將是下波殺手級應用

聯發科（2454）董座蔡明介今日出席第六屆聯發科智在家鄉頒獎典禮受訪時表示，去年底生成式AI風起雲湧，緊接著邊緣AI將接...

籲簽署台歐BIA…歐洲商會2024建議書出爐 稱台官員英語能力要提升

歐洲在台商務協會今（23）日發布2024建議書，並向政府代表國發會主委龔明鑫遞交，2024年建議書聚焦能源、人才，以及國...

和泰車冠名贊助亞洲最大電競嘉年華WirForce 可望突破25萬人次參與

亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce在今（23）日盛大登場，以各界關注的AI相關議題，打造「虛幻邊界」主軸，深入探...

北美市場客戶高階測試需求旺 穎崴明年展望樂觀

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 董事長王嘉煌今 (23) 日主持法說會前受訪表示，由於部分客戶訂單遞延到明年1月，估...

穎崴法說會／備妥新產品衝刺市場 董座：非常樂觀看明年營運

測試介面大廠穎崴（6515）今（23）日召開法說會，董事長王嘉煌釋出未來展望，今年半導體產業幾乎都在庫存去化，影響今年營...

電競嘉年華WirForce 登場 可望突破25萬人次參與

亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce在今（23）日盛大登場，以各界關注的AI相關議題，打造「虛幻邊界」主軸，深入探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。