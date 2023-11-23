跨越300公里！遠傳送書進偏鄉 在鹿野設立永續圖書館

遠傳電信（4904）表示，5G網路便利無遠弗屆，把愛與溫暖送到前線更不能少，長期支持偏鄉教育，攜手遠傳用戶、企業員工、21間供應商、台北市環保局延慧書庫、蓋亞文化，為天主教博愛基金會「鹿野兒童關懷教室」修繕教室屋舍、增建SDGs永續圖書館。

遠傳總經理井琪更親自帶隊前往台東，全員50人攜帶兒童書籍、文具等，跨越近300公里的地理距離，探往當地小朋友，也為鹿野永續圖書館進行啟用儀式。本次活動共募集超過1500本兒童書籍，其中「台北市環保局延慧書庫」更大力贊助逾200本，企業與政府單位攜手實現地方公益再傳佳話。

遠傳觀察，來鹿野兒童關懷教室的孩子，大多是新移民、單親、隔代教養家庭，位處偏鄉常在經濟與教育資源上較為匱乏，而鹿野兒童關懷教室，就是孩童課後的學習空間，屋齡已超過57年，老舊失修，逢雨室內就會嚴重漏水、長期潮濕也造成地板濕滑、白蟻、壁癌等問題影響健康與學習環境。

井琪表示， CSR的團隊平日即不斷探訪公益需求，了解這個鹿野關懷教室的困境後，便協同【遠傳永續先鋒隊】的供應商夥伴和遠傳心生活APP「遠傳心公益－益起集愛 讓愛遠傳」，與天主教博愛基金會合作啟動「台東鹿野兒童關懷教室修繕計畫」，計畫推動不到兩個月，就有超過1,000位遠傳用戶支助捐款，遠傳也集結公家單位、21間供應商與內部員工，共同修繕兩間教室、廁所及屋頂，解決長年漏水問題，同時改善桌椅、地板等學習設備；小教室更建置為SDGs永續圖書室，期望建立偏遠地區孩童能從小學習永續觀念。

遠傳指出，專案計畫耗時五個月，歷經圖書館草圖設計、廢棄空間拆除整理、建材物資到位送抵、房舍本體興造修建、圖書書本募集分類、書本物資運送入架等六個階段，終於在11月初看見鹿野社區圖書館竣工落成。

遠傳強調，本次前往台東鹿野不只是圖書館啟用，也希望能啟動孩子心中的夢想與永續精神，與關懷教室老師討論後，在啟動當天舉辦永續教育活動，由遠傳與供應商志工帶著孩子繪畫，把對永續期待畫在SDGs方塊上，也畫下心中的希望與願景，再將方塊堆疊起來，象徵夢想啟動與永續落實。

遠傳志工表示，在5G結合大數據、人工智慧、物聯網，讓生活便利又科技，而工作中與團隊一起當志工則能體驗面對面的情誼交流，不只是把溫暖帶給孩子，自已也被孩子們感動。永續先鋒隊志工也回應，遠傳召集上中下游的供應商一同參與，真的會有整個產業齊心為台灣社會付出的感動，更能體會把愛遠傳到鄉里之間的意義。

遠傳攜手台北市環保局延慧書庫與出版機構蓋亞文化，及遠傳供應商-永續先鋒隊21家企業前往台東，包括ASUS、OPPO、realme、Samsung、SONY、vivo、Xiaomi、上豪通訊、互動國際、仁大資訊、台灣恩悌悌、台灣諾基亞、立鼎工程、南訊企業、威雲科技、現觀科技、博采科技、湯承科技、華辰保全、鈞楷科技、鎰譁實業。

自2020年開始，遠傳號召供應商集結成「永續先鋒隊」，將各自的專業結合，為偏鄉教育與弱勢團體提供資源與支援，包含協助台東太麻里賓茂國中「籃球場修建及照明設備增設」、打造新北萬里國小「大人物未來科技教室」、建置花蓮「食物銀行建置冷凍儲藏櫃」，以及本次的鹿野兒童關懷教室修繕與「社區圖書館增建」等，累積99家供應商攜手參與、投入經費達400萬以上、每月助益人次平均達6,000人。

遠傳表示，未來也於「彌平城鄉資源落差、縮短教育資源M型化」上持續投入，落實本業的企業當責，也運用本業的科技力與行動力為社會解決問題。

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