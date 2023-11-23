和泰車冠名贊助亞洲最大電競嘉年華WirForce 可望突破25萬人次參與

亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce在今（23）日盛大登場，以各界關注的AI相關議題，打造「虛幻邊界」主軸，深入探討真實世界與虛幻世界之間的微妙交錯處，更邀請近30家國內外知名大廠進駐，結合最具代表性的BYOC（Bring Your Own Computer），以及首位國外表演者 -《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」登台演出作為開場，展開一系列精彩豐富的演唱會和舞台活動。

Gamers 執行長黃智仁更預測今年現場參與人數將突破25萬人，並分享台灣在全球數位娛樂市場的優勢及看法，可望透過WirForce強大的影響力，繼續引領台灣走向全球電競舞台巔峰！

根據 Statista 的市場預測， 2023 年全球遊戲市場的收入預計為 1,877 億美元，且預計從 2023 年到 2025 年每年增長率為 2.6%。App Annie調查數據顯示 ，台灣玩家消費力更是驚人，每位玩家產生的營收佔全球第 6。4Gamers 執行長黃智仁表示「台灣是一個東北亞要輸出內容到東南亞很重要的樞紐，在整體數位娛樂市場中佔有舉足輕重的地位，台灣市場主要有三大優勢：分別為硬體、人才及市場戰略位置，加上台灣的文化融合度高，玩家對各式風格遊戲的接受度都很高，所以很多遊戲公司都會把台灣當成一個試營運跟測試的市場，造就了台灣市場在亞洲及全球的重要地位」。

黃智仁指出，將近十年的時光，WirForce不斷突破，眼光越發宏大，放眼整個亞洲市場，致力於打造全亞洲最大的電競娛樂盛事，今年更首度邀請海外表演者越洋而來，請到東洋巨星《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」現場加持，除帶給玩家精彩的娛樂體驗外，更是期望透過WirForce讓亞洲甚至是世界看見台灣，不斷走向國際，讓台灣電競市場發揚光大，臺北市政府產發局局長暨會展基金會執行長陳俊安也在致詞時提到，非常看好WirForce十周年發展，期待大家共同努力，為台灣電競產業盡一份心力。

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