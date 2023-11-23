北美市場客戶高階測試需求旺 穎崴明年展望樂觀

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 董事長王嘉煌今 (23) 日主持法說會前受訪表示，由於部分客戶訂單遞延到明年1月，估計本季將會穎崴今年營運谷底，不過因北美客戶高階產品需求不斷增加，加上新技術開發相當順利，加上各界研判半導體庫存修正到尾聲，且AI應用可預見帶動新一波強勁需求，公司明年營運是非常樂觀。

王嘉煌說，穎崴今年北美客戶營收占比持續拉升，足以證明穎崴領先技術受到客戶肯定，因北美客戶專注高階產品，使用7奈米及以下先進製程比重還會持續增加，不僅各家AI晶片開發案越來越多，雲端供應商也開發自研晶片，預期明年北美客戶營收比重會再增加，高階運算將是明營運成長主力。

王嘉煌指出，本季因客戶年底盤點庫存，中國市場也因疫後需求不如預期，客戶的訂單有受影響，預期客戶需求將遞延至明年，本季營收預 估會是相對低點。

王嘉煌進一步指出，穎崴高雄新廠效益已逐步顯現，高雄新廠以生產測試座探針為主，第3季月產能已達110萬支，年底月產能會再進一步拉升至150萬支，隨產能規模放大，不僅可降低公司探針成本，投術能力也更能獲得大客戶認可。

穎崴看好，隨著 AI、HPC、GPU、CPU、手機 APU 晶片陸續導入 3 奈米高階製程，晶片複雜度提高，也因為高算力產品應用需求推動 CoWoS、Chiplet 等先進封裝需求，將顯著拉長晶圓測試 (Wafer Sort)、最終測試 (Final Test) 及系統測試 (SLT) 的測試時間到兩倍甚至三倍，將帶來龐大的商機。

根據穎崴提供法說會簡報，該公司主要產品線包括各類高階測試座（Test Socket）和晶圓測試垂直探針卡（Vertical Probe Card），與全球高速運算晶片客戶長期合作。穎崴今年來自北美客戶的營收占比高達65％，台灣和大陸市場也分別貢獻19％和13％的業績；來自全球前十大IC設計公司的營收有80％之多，公司更擁有超過200家以上有交易的活躍客戶，顯示其在半導體測試介面領域競爭力。

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