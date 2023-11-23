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電競嘉年華WirForce 登場 可望突破25萬人次參與

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
全亞洲最大電競娛樂盛事WirForce即日起盛大登場。業者提供
全亞洲最大電競娛樂盛事WirForce即日起盛大登場。業者提供

亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce在今（23）日盛大登場，以各界關注的AI相關議題，打造「虛幻邊界」主軸，深入探討真實世界與虛幻世界之間的微妙交錯處，更邀請近30家國內外知名大廠進駐，結合最具代表性的BYOC（Bring Your Own Computer），以及首位國外表演者 -《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」登台演出作為開場，展開一系列精彩豐富的演唱會和舞台活動，共創年終最大娛樂盛事！4Gamers 執行長黃智仁更預測今年現場參與人數將突破25萬人，並分享台灣在全球數位娛樂市場的優勢及看法，可望透過WirForce強大的影響力，繼續引領台灣走向全球電競舞台巔峰。

根據Statista的市場預測， 2023年全球遊戲市場的收入預計為1877億美元，且預計從2023年到2025年每年增長率為2.6%。App Annie調查數據顯示，台灣玩家消費力更是驚人，每位玩家產生的營收佔全球第6。

黃智仁表示，「台灣是一個東北亞要輸出內容到東南亞很重要的樞紐，在整體數位娛樂市場中佔有舉足輕重的地位，台灣市場主要有三大優勢：分別為硬體、人才及市場戰略位置，加上台灣的文化融合度高，玩家對各式風格遊戲的接受度都很高，所以很多遊戲公司都會把台灣當成一個試營運跟測試的市場，造就了台灣市場在亞洲及全球的重要地位。」

黃智仁看見了台灣遊戲市場的巨大潛力，自2014年起舉辦WirForce，更於2015年開始，讓WirForce主辦團隊每年報到LAN Party發源地 - 瑞典DreamHack觀摩四天三夜，為了就是想為台灣市場帶來一個新的娛樂指標，如今將近十年的時光，WirForce不斷突破，眼光越發宏大，放眼整個亞洲市場，致力於打造全亞洲最大的電競娛樂盛事。

今年更首度邀請海外表演者越洋而來，請到東洋巨星《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」現場加持，除帶給玩家精彩的娛樂體驗外，更是期望透過WirForce讓亞洲甚至是世界看見台灣，不斷走向國際，讓台灣電競市場發揚光大，臺北市政府產發局局長暨會展基金會執行長陳俊安也在致詞時提到，非常看好WirForce十週年發展，期待大家共同努力，為台灣電競產業競一份心力。

自2017年國際奧林匹克委員會表態認同「電子競技」可被視為是一種「體育運動」後，電競產業迎來新一波高峰，如今市場規模已相當可觀，根據市調機構Newzoo的數據報告顯示，2022年的電子競技產業全球收入將突破10億美元，達到13.84億美元 (約373.6億新台幣)，更預估全球電競市場的總收入到在2025年將會達到18.6億美元，其中Z世代玩家已經佔全體玩家的30% ，總計有將近30億人，這群玩家以「個人化產品」做為樹立自身風格的展現。

黃智仁強調「電玩跟電競不同，電玩是遊戲業，電競是娛樂業」，而WirForce則期望以年終最大娛樂盛事的姿態，帶給台灣市場一股新的暖流，觀察疫後玩家更加注重硬體競賽，不斷升級自身硬體設備，WirForce喊出「消費電競」再升級及延伸的口號，今年度BYOC 席次更從去年的800席增加至1,090席，且繳出亮眼成績單，席次開賣僅10分鐘即售罄。

除此之外，WirForce更是玩家與廠商們交流的平台，匯集來自各地的電競能量，攜手國內外多家知名廠商，共同打造「消費電競」環境，積極參與設備升級競賽，更不斷在電競的基礎上延伸發展，進駐廠商更加多元，期望透過各種跨界合作，展現電競娛樂市場的強大影響力，可望用自身力量帶動台灣電競產業成長。

在疫情之後，AI成為最受注目的議題，亦深刻影響了各種產業，WirForce在今年也看到這樣的趨勢，以AI為主軸打造「虛實邊界」，象徵當數位資訊的密度到達一定程度，虛擬與現實的邊界便會開始模糊，甚至合而為一，因此今年將主軸從「世界重啟」跨越到「虛幻邊界」，探討兩大議題，首先，黃智仁認為，電競由娛樂領域轉變為一個跨足多個產業的強大力量，在玩家、設備、娛樂中，三者密不可分的交流互動，共同創造出專屬於數位娛樂的創新圈，影響著科技、文化，甚至是教育產業。

其二則是探討AI的興起，其中包含成長快速的VTuber，YouTube官方也在去年12月表示，VTuber頻道的觀看次數在2020年迎來快速成長，在10月首度達到單月觀看次數突破15億次的里程碑，因此WirForce 2023特地打造V-Live Fantasia節目，邀請超過50位VTuber輪番演出，透過各式精彩表演及互動環節，打造年終最大娛樂盛事。

黃智仁更指出「預測現場參與人數將成長至25萬人次」，在開幕前花博爭艷館門口已吸引眾多民眾到場排隊，為舉辦以來最大規模，展現WirForce 不容小覷的電競實力！期望透過突破傳統界限，將電競推向更加未來感的境地，打造虛實的結合並與不同產業接軌，將電競跨足全領域。

《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」驚喜現身WirForce。業者提供
《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」驚喜現身WirForce。業者提供

電競 4G AI

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