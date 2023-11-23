300公里進偏鄉！遠傳總座井琪帶隊員工與供應商鹿野蓋圖書館
遠傳電信長期支持偏鄉教育，攜手遠傳用戶、企業員工、21間供應商、台北市環保局延慧書庫、蓋亞文化，為天主教博愛基金會「鹿野兒童關懷教室」修繕教室屋舍、增建SDGs永續圖書館。總經理井琪更親自帶隊前往台東，全員50人攜帶兒童書籍、文具等，跨越近300公里的距離，探訪當地小朋友，也為鹿野永續圖書館進行啟用儀式。本次活動共募集超過1500本兒童書籍，其中「台北市環保局延慧書庫」更大力贊助逾200本，企業與政府單位攜手實現地方公益。
來鹿野兒童關懷教室的孩子，大多是新移民、單親、隔代教養家庭，位處偏鄉常在經濟與教育資源上較為匱乏，而鹿野兒童關懷教室，就是孩童課後的學習空間，屋齡已超過57年，老舊失修，逢雨室內就會嚴重漏水、長期潮濕也造成地板濕滑、白蟻、壁癌等問題影響健康與學習環境。
井琪表示，遠傳CSR團隊平日即不斷探訪公益需求，了解這個鹿野關懷教室的困境後，便協同供應商夥伴、遠傳心生活APP「遠傳心公益－益起集愛 讓愛遠傳」，與天主教博愛基金會合作啟動了「台東鹿野兒童關懷教室修繕計畫」，計畫推動不到兩個月，就有超過1000位遠傳用戶支助捐款，遠傳也集結公家單位、21間供應商與內部員工，共同修繕兩間教室、廁所及屋頂，解決長年漏水問題，同時改善桌椅、地板等學習設備；小教室更建置為SDGs永續圖書室，期望建立偏遠地區孩童能從小學習永續觀念。
遠傳自2020年開始，即號召供應商集結成「永續先鋒隊」，將各自的專業結合，為偏鄉教育與弱勢團體提供資源與支援，包含協助台東太麻里賓茂國中「籃球場修建及照明設備增設」、打造新北萬里國小「大人物未來科技教室」、建置花蓮「食物銀行建置冷凍儲藏櫃」，以及本次的鹿野兒童關懷教室修繕與「社區圖書館增建」等，累積99家供應商攜手參與、投入經費達400萬以上、每月助益人次平均達6000人。
遠傳未來也於「彌平城鄉資源落差、縮短教育資源M型化」上持續投入，落實本業企業當責，也運用科技力與行動力為社會解決問題。
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