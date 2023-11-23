廣化科技 迎向2024年高度成長的果實

全球電動車市場需求暢旺，廣化科技（5297）在新竹縣新豐鄉悄然崛起，已發展成為電動車功率器件製造領域的關鍵推手，更被視為是台灣電動車電子產業的隱形冠軍，現與國際大廠建立策略合作夥伴關係，迎向2024年高度成長的果實。

憑藉20年來在產業深耕與努力的傑出表現，廣化科技在功率器件封裝製程中，已樹立技術領先的地位，尤其在SiC及IGBT功率模組封裝與回焊技術方面，更是取得傲人的發展成就。

廣化科技董事長張維仲表示，不同於國際大廠獨占的局面，廣化科技堅定走在電動車功率器件製造的最前線，與英飛凌、意法半導體、安世半導體及威世科技等全球主要EV功率器件大廠建立緊密的策略夥伴關係，共同探索最先進的封裝與回焊技術。其高可靠度封裝回焊工藝，更受到國際第一級IDM大廠的高度肯定，凸顯了廣化科技在這項領域的專業實力。

除了在電動車市場的亮眼表現獲肯定之外，廣化科技也積極布局Cowos先進製程封裝設備，並投入大量研發能量，把握大幅成長的商機。另外也設立廣化科技獨有的開放實驗室，為客戶提供解決方案平台，透過這項開放實驗室，使客戶能夠提早驗證產品及製程的可行性，加速產品上市週期、提高產量，因而促進廣化與多家國際策略客戶的緊密合作。張維仲強調，創新是推動產業向前發展的關鍵。因此，廣化科技不斷優化技術，與國際合作夥伴攜手前行，力求為客戶提供最優化的解決方案，因此也得到客戶的充分信賴。

緃然近期全球電動車市場飄起逆風雜音，但電動車用電子市場仍被多家市調機構估計將保持20~25%的成長勢頭。英飛凌於11月15日發布最新財報，也受惠於車用晶片需求，上季盈收優於預期，2024年財測展望正向。有鑑於此，廣化科技樂觀看待未來的市場潛力，將繼續以技術領先的姿態，為客戶提供卓越的解決方案，促進產業的持續增長。

廣化科技總經理魯碧華對於未來電動車市場的商機充滿信心，強調廣化科技將繼續努力，以開創更多可能性，期望在技術突破與全球策略合作下，蓄勢待發迎向2024的成長願景。

值得一提的是，廣化科技已於今年9月2日成功完成現金增資，將公司股本由原本的2.35億元增至3.72億元。這次增資得到現有投資人的大力支持，同時也吸引了和順興智能移動有限合夥、台灣光罩集團、工研院創新工業技術移轉公司、崇智國際以及福友創投集團等法人機構的戰略投資參與，為廣化的未來發展奠定了堅實的基礎。廣化科技是在2017年登錄興櫃，當時的主辦券商為第一金，協辦券商有富邦證、華南永昌、亞東證等。

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