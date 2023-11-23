輝達改口：晶片禁令衝擊業績

在美國加強對中國大陸管制晶片出口後，ＡＩ晶片大廠輝達（Nvidia）昨天示警，本季來自中國大陸和中東等受管制影響地區銷售額將「大幅下滑」，但預料其他地區需求的強勁成長將足以抵銷，也正為中國大陸開發遵循規定的產品，試圖淡化憂慮，但仍難抑制投資人擔憂，股價在美股盤後下跌逾百分之一。

輝達昨公布第三季財報，輝達財務長柯蕾絲表示，本季對大陸和其他受美國出口管制影響地區的銷售，預料將「大幅下滑」，一改之前指稱短期影響有限的基調。

她說，美國出口管制將對輝達的大陸事業造成負面影響，現在對於衝擊的程度、甚至長期衝擊還不清楚，但輝達正在擴大資料中心產品組合，可能推出合乎法規、不須申請許可證的產品，可能在未來幾個月推出，但這些產品預期不會對本季營收有重大貢獻。

儘管輝達看好第四季營收成長百分之二三○，但因示警大陸地區銷售量恐大幅縮減，衝擊台供應鏈大廠股價，外資大舉出脫ＡＩ指標股，其中以大砍緯創三點八萬張最多，英業達則超過二點五萬張、廣達逾一點三萬張，多檔ＡＩ股綠油油一片，市值大幅縮水，台代工廠市值蒸發四○六億元。

此外，台積電股價也受到拖累，昨收五七七元、下跌八元，市值降至十四點九六兆元，較前一個交易日蒸發約兩千一百億元。台股大盤指數昨下跌一○六點，收在一萬七三一○點，法人表示，外資後續動向將是牽動台股後市的關鍵。

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