NVIDIA 攜手華碩及陽明交大應用藝術所 厚植設計人才的數位實力
NVIDIA（輝達）宣布偕同華碩及國立陽明交通大學應用藝術研究所（Institute of Applied Arts，IAA），以「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」的形式，共同打造前瞻藝術學習環境。
該空間將配備華碩多款經NVIDIA Studio認證的筆記型電腦，透過NVIDIA Studio平台與RTX人工智慧（AI）加速的頂尖軟、硬體設備，助應藝所的師生運用AI等技術結合創作，以期培養台灣新一代的前瞻藝術與設計人才。
NVIDIA表示，此次「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」的合作，將讓師生們能夠在符合業界標準的環境中實作，藉以激發他們的創作潛力。不僅如此，NVIDIA Studio平台的多項資源也確保師生們得以擁有最新的數位創作工具和技術，如 3D設計和模擬協作的NVIDIA Omniverse™ 平台，並藉由RTX的強大效能，加速工作流程和想法，有更多的時間專注於創作。
「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」將聯手提供華碩旗下經NVIDIA Studio 認證的數款筆記型電腦，搭載GeForce RTX ™ 4060筆記型電腦顯示卡，包括 Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14 ，以及適合STEM學習的TUF Gaming A15 等，希冀能打造符合應藝所師生需求的多元學習環境，成為設計與藝術人才醞釀創意與腦力激盪的全新場域。
陽明交通大學副校長陳永富表示，生成式AI、演算藝術等跨領域是未來藝術創作與美學論述不可忽視的一環。很高興能與NVIDIA 和ASUS合作，提供師生與產業接軌的先進設備，大幅提升教、學、用的整體效能，且擴大各類前瞻實驗的研究能量。
📢 iPhone出現「5症狀」恐陣亡 外媒警告：趕快備份」
📢 唐吉訶德18禁專區藏獵奇小電視？沉迷5分鐘：默默買套套回家
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 以為比Wi-Fi快…歐洲旅遊買這家漫遊氣到變「慢遊」 網勸多做這1事
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言