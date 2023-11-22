NVIDIA 攜手華碩及陽明交大應用藝術所 厚植設計人才的數位實力

NVIDIA（輝達）宣布偕同華碩及國立陽明交通大學應用藝術研究所（Institute of Applied Arts，IAA），以「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」的形式，共同打造前瞻藝術學習環境。

該空間將配備華碩多款經NVIDIA Studio認證的筆記型電腦，透過NVIDIA Studio平台與RTX人工智慧（AI）加速的頂尖軟、硬體設備，助應藝所的師生運用AI等技術結合創作，以期培養台灣新一代的前瞻藝術與設計人才。

NVIDIA表示，此次「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」的合作，將讓師生們能夠在符合業界標準的環境中實作，藉以激發他們的創作潛力。不僅如此，NVIDIA Studio平台的多項資源也確保師生們得以擁有最新的數位創作工具和技術，如 3D設計和模擬協作的NVIDIA Omniverse™ 平台，並藉由RTX的強大效能，加速工作流程和想法，有更多的時間專注於創作。

「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」將聯手提供華碩旗下經NVIDIA Studio 認證的數款筆記型電腦，搭載GeForce RTX ™ 4060筆記型電腦顯示卡，包括 Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14 ，以及適合STEM學習的TUF Gaming A15 等，希冀能打造符合應藝所師生需求的多元學習環境，成為設計與藝術人才醞釀創意與腦力激盪的全新場域。

陽明交通大學副校長陳永富表示，生成式AI、演算藝術等跨領域是未來藝術創作與美學論述不可忽視的一環。很高興能與NVIDIA 和ASUS合作，提供師生與產業接軌的先進設備，大幅提升教、學、用的整體效能，且擴大各類前瞻實驗的研究能量。

由國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫（後排左一）帶領的「IAA x NVIDIA Studio x ASUS 」合作，將讓師生們能夠在符合業界標準的環境中實作，激發創作潛力。圖/NVIDIA提供

商品推薦