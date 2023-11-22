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冠晶光電光療儀器 獲國家藥物科技研究發展獎入圍

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

冠晶光電研發的光療儀器「舒利貼」日前獲2023年國家藥物科技研究發展獎的醫療器械類入圍肯定。冠晶光電表示，此舉激勵國內藥物科技研發團隊克服困難，引領相關技術發展，期望未來能夠代表台灣進軍國際市場。

冠晶光電的「舒利貼」光療儀今年甫取得衛福部二級醫療器材認證，該產品透過專利設計，突破性克服隨身穿戴光療儀產品使用尺寸的限制，使紅光光生物調節治療（Photobiomodulation therapy，PBMt）儀器技術能取得卓越創新應用，讓紅光PBMt技術可以輕便隨身穿戴。

冠晶光電表示，「舒利貼」光療儀具備隨身穿戴使用的獨特性，以非侵入性的隨身紅光儀促進局部血液循環，緩解肌肉或關節疼痛，或作為疼痛治療的輔助療法，該產品以光生物調節技術為基礎，為隨身光療儀的應用做出具體貢獻。

冠晶光電董事長陳天恕表示，臺灣精準健康是政府積極打造的六大核心戰略產業，在行動醫療科技範疇的可穿戴醫療器材產品，更適用於輔助個人健康照護產業。近年來個人健康照護的穿戴式產品在國內外蓬勃發展，為及早切入全球新興產業搶佔先機，冠晶光電致力開闢穿戴式光療儀醫療器材產品的藍海市場。

目前公司已掌握光療儀關鍵參數設計、效能量化指標及專利設計，提升光療儀的便攜性和佩戴便利性，對穿戴式光療產業的生產技術和療效評估帶來明顯升級。

未來公司將持續擴展產品結合MIT擅長的消費性電子科技，使穿戴式醫療產品技術價值更顯著，創造更大的利基市場，成為全球隨身穿戴式光生物調節儀器的領導企業。

光電 醫療器材

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