張忠謀出席美國商會會員大會 肯定美台持續合作重要性
台灣美國商會21日舉辦2023年度會員大會，半導體巨擘台積電創辦人張忠謀首次擔任大會演講嘉賓，分享早期美商在台緣起，並肯定美台持續合作的重要性。
張忠謀回憶60年代在美商德州儀器擔任全球副總的早期歲月，分享美商與台灣展開首次商務合作的經歷。張忠謀強調，時任經濟部長李國鼎先生是台灣經濟奇蹟的奠基人之一。李國鼎不辭辛勞，克服了初期設廠所需應對智慧財產權和土地使用的種種挑戰，最終使德州儀器成功在台灣扎根。張忠謀認為，台灣擁有優秀的人才，且歡迎企業設廠的態度，爲台灣開啟了繁榮的時代。這段初次合作的經歷被視為台灣經濟發展的一個重要里程碑。
美國商會理事長施立成在會中表示，感謝張忠謀創辦人再次代表台灣參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，見證了美台經貿合作的重要里程碑，也帶回四大共識的好消息，包括美台將再召開經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、推進避免雙重課稅協定、加速台美21世紀貿易倡議第二階段談判時程，以及推動與國際組織的合作等，而這些共識都是美國商會長期關注的重要議題。
美國商會執行長林博智則指出，隨著美台關係的持續深化，美國商會在各項雙邊業務中的能見度也大幅提升。過去一年，商會成功接待了許多美國國會、州政府及智庫代表團的到訪，並在近期與四位總統參選人舉辦了午餐會。
林博智強調，台灣美國商會將繼續促進美台雙方的經貿合作，持續吸引外商來台投資，並與政府合作使企業在台商務營運與國際標準接軌，善盡守護台灣的責任與未來。
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