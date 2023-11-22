快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

張忠謀出席美國商會會員大會 肯定美台持續合作重要性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣美國商會21日舉辦2023年度會員大會，半導體巨擘台積電創辦人張忠謀首次擔任大會演講嘉賓，分享早期美商在台緣起，並肯定美台持續合作的重要性。 圖／台灣美國商會提供
台灣美國商會21日舉辦2023年度會員大會，半導體巨擘台積電創辦人張忠謀首次擔任大會演講嘉賓，分享早期美商在台緣起，並肯定美台持續合作的重要性。 圖／台灣美國商會提供

台灣美國商會21日舉辦2023年度會員大會，半導體巨擘台積電創辦人張忠謀首次擔任大會演講嘉賓，分享早期美商在台緣起，並肯定美台持續合作的重要性。

張忠謀回憶60年代在美商德州儀器擔任全球副總的早期歲月，分享美商與台灣展開首次商務合作的經歷。張忠謀強調，時任經濟部長李國鼎先生是台灣經濟奇蹟的奠基人之一。李國鼎不辭辛勞，克服了初期設廠所需應對智慧財產權和土地使用的種種挑戰，最終使德州儀器成功在台灣扎根。張忠謀認為，台灣擁有優秀的人才，且歡迎企業設廠的態度，爲台灣開啟了繁榮的時代。這段初次合作的經歷被視為台灣經濟發展的一個重要里程碑。

美國商會理事長施立成在會中表示，感謝張忠謀創辦人再次代表台灣參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，見證了美台經貿合作的重要里程碑，也帶回四大共識的好消息，包括美台將再召開經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、推進避免雙重課稅協定、加速台美21世紀貿易倡議第二階段談判時程，以及推動與國際組織的合作等，而這些共識都是美國商會長期關注的重要議題。

美國商會執行長林博智則指出，隨著美台關係的持續深化，美國商會在各項雙邊業務中的能見度也大幅提升。過去一年，商會成功接待了許多美國國會、州政府及智庫代表團的到訪，並在近期與四位總統參選人舉辦了午餐會。

林博智強調，台灣美國商會將繼續促進美台雙方的經貿合作，持續吸引外商來台投資，並與政府合作使企業在台商務營運與國際標準接軌，善盡守護台灣的責任與未來。

美國商會 張忠謀 台積電

延伸閱讀

接見APEC代表團 蔡總統：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

旅客看到蕭美琴與張忠謀同班機 今晚已抵達台灣

比起新護國神山 台灣更需要下一個李國鼎！懂用人、有遠見的政治人物哪裡找？

張忠謀指「沒和平沒供應鏈」 美官員披露：習向拜登強調這事

相關新聞

2大電信合併案將上路 NCC成立觀測小組緊盯消費權益

電信業兩大合併案「台台併」、「遠亞併」合併基準日預計在12月，NCC今天表示，規劃成立電信合併案觀測小組，緊盯資費、SI...

輝達加速平台導入陽明交大 攜手華碩培育創作人才

輝達（NVIDIA）宣布，與華碩及陽明交通大學應用藝術研究所合作，共同打造前瞻藝術學習環境，以期培養台灣新一代前瞻藝術與...

iPhone 15等帶動全球智慧機出貨 時隔27個月恢復年成長

研究機構數據顯示，全球智慧型手機出貨時隔兩年多、27個月的年衰退，在今年10月恢復年成長。研究機構指出，新興市場復甦與i...

輝達推「最強大」H200晶片 將一舉打趴超微、微軟？

晶片業巨頭輝達（Nvidia）日前宣布，將推出全新改版升級的「H200」晶片，據說效能強大，被譽為「最強大AI晶片」！究竟，輝達能否憑藉H200晶片，一舉打敗超微（AMD）、微軟等競爭對手？

台積電再生能源占比遠不如三星 綠色和平呼籲積極建置

綠色和平東亞辦公室發布「2023國際供應鏈脫碳報告：消費性電子供應商氣候表現評比」，總計評比11家企業，台灣部分有台積電...

加速新能源應用情境落地 五大協會今日將同台簽署合作備忘錄

為透過跨域合作方式，加速新能源應用情境落地，台灣先進車用技術發展協會（TADA）、台灣物聯網產業技術發展協會（TwIoT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。