Google.org投注百萬美元 支持台灣資安計畫

Google和台灣國家資通安全研究院今（22）日宣布，啟動為期兩年的「NICS台灣資安計畫」，由Google旗下慈善組織Google.org投注100萬元美元、資安院執行計畫，協助台灣中小型企業與非營利組織盤點與加強資安防護能力，深化資訊安全領域的產、官、學界合作，提升台灣資安研究量能，並培育更多在地資安種子教師與專業人才，更要建構永續安全的網路生態系。

Google台灣總經理林雅芳表示，各界的支持，讓Google有機會在台灣興建資料中心、投資連結至台灣的跨國海底電纜，加強網路基礎建設的數位韌性，同時利用AI和雲端技術持續創新，幫助台灣實現智慧島嶼、成為亞洲矽谷的目標。

由Google.org所提供基金挹注的「NICS台灣資安計畫」，將由資安院分三面向規劃、執行，第一是調查、研究台灣資安領域的需求，第二是建立教材、訓練種子講師與諮詢團隊，第三則是替資源有限的中小微企業與非營利組織盤點資源、培訓人員，並提供實地輔導。

「NICS台灣資安計畫」計畫的目標是在執行期間，能夠製作指引報告觸及3,000個團體，產出10份教材、培育50位以上的種子講師與訓練200位以上的學生成為諮詢人員，並協助3,000間以上的中小企業和非營利組織強化資安防護。

Google指出，由於台灣的地緣政治特殊，打擊不實資訊、提高資安防護的工作，不僅特別重要，也是Google希望能貢獻協助的領域；透過Google.org挹注資金支持的資安計畫，能成為強化台灣資訊安全的助力，與台灣各界一起建構永續安全的網路生態系。

國家資通安全研究院院長何全德指出，資安院是資安技術研究、產學交流，以及國際公私協力的介接平台；有Google.org的支持，讓資源稀缺的組織有機會檢視、加強資安防護，甚至能夠建立教材、培養種子訓練人員，成為永續發展的基礎。

何全德認為，透過這個計畫，能夠強化台灣的資安韌性，也為台灣資安領域的調查研究、整體防護和人才培育注入活水。」

Google指出，Google.org 挹注台灣資安計畫，希望分享資源，讓資安院能夠在台灣培育更多的相關人才，並且提升台灣各組織的資安防護能力。

「Google 智慧台灣計畫」在 2018 年推出，持續在「擴展在台營運規模」、「貢獻台灣經濟與社會」、 「善盡數位平台責任」三大面向深耕，歷年來啟動多項計畫，希望和政府及產學夥伴共同加速台灣發展、邁向亞洲矽谷的願景。

而 Google.org 也針對「Google 智慧台灣計畫」在相關領域的推動投注資金，2019年挹注100萬美元幫助財團法人均一平台教育基金會推動弭平學習資源落 差，2021 年也透過100萬美元的投入，支援台灣事實查核中心為期三年的計畫，在台灣深入社區和多元媒介管道、推動媒體識讀能力。在環保永續方面，Google.org 在今年成立規模達 300 萬美元的亞太永續種子基金（APAC Sustainability Seed Fund），提供資金幫助臺灣湛藍海洋聯盟（Azure Alliance）與台灣綠能公益發展協會（TGECA）在內的多個亞太區非營利組織，一起透過創 新科技，為全球氣候變遷做出具有影響力的貢獻。

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