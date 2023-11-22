快訊

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

桃園新宿車站廣告是日本人設計！觀旅局長：和3D貓同製作公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取台積電設廠 張麗善率隊飛日本熊本考察要推下世代科學園區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左四）率團赴日考察，催生雲林下世代產業園區。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左四）率團赴日考察，催生雲林下世代產業園區。圖／雲林縣政府提供

雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察，汲取台積電設廠對地方基礎建設產生考驗的經驗，張麗善說，依據台積電在熊本及國內設廠的經驗，有限的土地空間難以匹配半導體產業的發展速度，雲林提出的下世代科學園區計畫，將會是產業發展最佳的解方。

張麗善昨率領縣府建設處長李俊興、環保局長張喬維、雲縣國際事務辦公室主任劉志偉等人來到日本九州熊本縣進行為期3天的考察，九州在1980年代曾是日本半導體發展重鎮，2021年全球半導體產業重新布局，日本索尼半導體製造公司SSMC與台積電TSMC合資共同成立「日本先進半導體製造」，讓熊本縣迎來百年一遇的重生契機。

張麗善說，此次考察除看到半導體產業帶給熊本縣的機會，也看到重構產業藍圖對熊本縣產生的考驗，因應JASM建廠及產業進駐，基礎建設必須進行大規模的更新，包括鐵路建設、舒緩交通壅塞、修建廢水處理場、新建淨水廠等。

她指出，由熊本的現況以及過去台積電在台灣設廠相關經驗可知，受限的土地空間難以匹配半導體產業的發展速度，唯有重新建構巨型的科學園區，才能讓高科技產業無須再擔憂未來二、三十的發展，雲林提出下世代科學園區計畫，將會是產業發展最佳的解方。

李俊興表示，雲林縣有穩定的水電基礎、南北交通中繼區位優勢，加上高鐵特定區新興住商生活機能優勢，及在地大學科技人才培育、半導體產業供應鏈等優勢，都是建構下世代科學園區的區域優勢。

張麗善強調，水電無虞只是招商引資最基本的條件，雲林除基本條件具有優勢外，還規畫整體產業供應鏈的基礎建設配套，未來產業進駐後在生活面的食衣住行育樂需求也有完善建置，雲林要打造的下世代科學園區不僅會有好工作，也會有好生活，投資雲林，正是時候。

雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察。圖／雲林縣政府提供
雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察。圖／雲林縣政府提供
SAKURA MACHI Kumamoto取締役山田大志（左）向雲林縣長張麗善（右）說明轉運站及複合式商場規畫。圖／雲林縣政府提供
SAKURA MACHI Kumamoto取締役山田大志（左）向雲林縣長張麗善（右）說明轉運站及複合式商場規畫。圖／雲林縣政府提供

台積電 半導體 張麗善

延伸閱讀

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

雲林千人辦桌8道菜只要3800元 工作人員電話接到手軟

藍白會有共識 張麗善：等很久了

雲林海線立委選情掀波瀾 張麗善喊話：不要被政治操作

相關新聞

大立光打專利戰 再告玉晶光…外界解讀意在嗆聲蘋果

大立光再開專利戰火，日前向台灣智慧財產及商業法院遞狀，對勁敵玉晶光提起侵犯發明專利權訴訟。這是大立光三度狀告玉晶光，也是...

加速新能源應用情境落地 五大協會今日將同台簽署合作備忘錄

為透過跨域合作方式，加速新能源應用情境落地，台灣先進車用技術發展協會（TADA）、台灣物聯網產業技術發展協會（TwIoT...

爭取台積電設廠 張麗善率隊飛日本熊本考察要推下世代科學園區

雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察，汲取台積電設廠對地方基礎建設產生考驗的經驗，張麗善說，依...

陸媒報導富士康違反稅法 輕罰8.8萬

大陸官方上月對鴻海集團轉投資富士康旗下多地企業，展開稅務稽查與用地調查。根據陸媒最新報導，大陸國家稅務總局武漢市稅務局近...

台積傳在日建3奈米新廠

台積電在日本、德國的海外布局傳出新消息。外電報導，知情人士透露，台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠，生產先進的三奈米晶...

富士康遭查稅 武漢罰8.8萬元

中國大陸上月對鴻海集團於大陸轉投資的富士康旗下多地企業，同步展開稅務稽查與用地調查。陸媒報導，大陸國家稅務總局武漢市稅務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。