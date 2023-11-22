爭取台積電設廠 張麗善率隊飛日本熊本考察要推下世代科學園區

雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察，汲取台積電設廠對地方基礎建設產生考驗的經驗，張麗善說，依據台積電在熊本及國內設廠的經驗，有限的土地空間難以匹配半導體產業的發展速度，雲林提出的下世代科學園區計畫，將會是產業發展最佳的解方。

張麗善昨率領縣府建設處長李俊興、環保局長張喬維、雲縣國際事務辦公室主任劉志偉等人來到日本九州熊本縣進行為期3天的考察，九州在1980年代曾是日本半導體發展重鎮，2021年全球半導體產業重新布局，日本索尼半導體製造公司SSMC與台積電TSMC合資共同成立「日本先進半導體製造」，讓熊本縣迎來百年一遇的重生契機。

張麗善說，此次考察除看到半導體產業帶給熊本縣的機會，也看到重構產業藍圖對熊本縣產生的考驗，因應JASM建廠及產業進駐，基礎建設必須進行大規模的更新，包括鐵路建設、舒緩交通壅塞、修建廢水處理場、新建淨水廠等。

她指出，由熊本的現況以及過去台積電在台灣設廠相關經驗可知，受限的土地空間難以匹配半導體產業的發展速度，唯有重新建構巨型的科學園區，才能讓高科技產業無須再擔憂未來二、三十的發展，雲林提出下世代科學園區計畫，將會是產業發展最佳的解方。

李俊興表示，雲林縣有穩定的水電基礎、南北交通中繼區位優勢，加上高鐵特定區新興住商生活機能優勢，及在地大學科技人才培育、半導體產業供應鏈等優勢，都是建構下世代科學園區的區域優勢。

張麗善強調，水電無虞只是招商引資最基本的條件，雲林除基本條件具有優勢外，還規畫整體產業供應鏈的基礎建設配套，未來產業進駐後在生活面的食衣住行育樂需求也有完善建置，雲林要打造的下世代科學園區不僅會有好工作，也會有好生活，投資雲林，正是時候。 雲林縣爭取台積電設廠，縣長張麗善昨率隊到日本九州熊本縣進行考察。圖／雲林縣政府提供 SAKURA MACHI Kumamoto取締役山田大志（左）向雲林縣長張麗善（右）說明轉運站及複合式商場規畫。圖／雲林縣政府提供

商品推薦