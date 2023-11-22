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金士頓再奪2022全球通路SSD出貨冠軍 連六年稱霸

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
金士頓連六年奪全球通路SSD出貨冠軍。圖/金士頓提供
金士頓連六年奪全球通路SSD出貨冠軍。圖/金士頓提供

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布連續6年蟬聯通路SSD全球市占第一，穩居市場領導地位。根據研調機構集邦科技（TrendForce）所公布的最新報告，在2022年1.14億台SSD總出貨量中，金士頓以高達28% 的市占率再次穩奪全球通路SSD龍頭寶座，成為今年度全球記憶體、SSD市占雙料冠軍。

Trendforce 研調報告顯示，由於2021 年晶片短缺問題得到改善，缺料情況已於2022年逐步緩解，通路SSD市場已恢復到正常的供需狀態。然而在需求持續低迷的影響下，2022年全球通路SSD出貨量仍呈下降走勢，年出貨量僅達 1.14億台、年減幅度約 10.7 %。儘管如此，金士頓的市占率仍成長，前五大第三方SSD供應商（非半導體製造商）於2022年的總出貨量中占據近 60%；金士頓以28%的成績，領先排名第二的9%市占甚多。

金士頓表示，2023年全球整體經濟仍疲軟，雖然筆電與桌機出貨量受限，模組廠仍透過計畫性的採購策略，逐步減輕高成本的庫存壓力。隨著第3季度進入尾聲，整體市場氛圍在NAND Flash供應商大幅減產後快速反轉，SSD率先反映成本漲幅，有利於持有低成本庫存的模組廠保有價格優勢。

此外，PCIe 4.0 NVMe SSD的需求持續影響市場布局，促使模組廠商逐漸從SATA轉向PCIe。TrendForce預估透過NVMe提供升級解決方案，將能提升品牌知名度，並推升其出貨量。金士頓強化旗下產品線，2022年新推出的NV2 PCIe 4.0 NVMe 固態硬碟已於全球銷售超過1,200萬台，一躍成為金士頓年度最暢銷的產品之一。

SSD 金士頓

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