富士康遭查稅 武漢罰8.8萬元

中國大陸上月對鴻海集團於大陸轉投資的富士康旗下多地企業，同步展開稅務稽查與用地調查。陸媒報導，大陸國家稅務總局武漢市稅務局近日以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法，開罰人民幣二萬元（約台幣八點八萬）。

針對相關傳言，鴻海延續第三季法說會上的回應，指出集團了解外界都很關心這件事，也在積極應對，若有明確的結果，一定會公告讓大家知悉，一切以公司的正式說法為主。

和訊網報導，處罰事由顯示，武漢富聯科技將部分非直接從事研發人員費用列入研發人員人工費用，進行加計扣除。其中二○二一年度涉及八人費用人民幣八十八萬元，二○二二年度涉及十五人費用人民幣一○五萬元。武漢富聯由鄭州富聯精密電子全資持股，鄭州富聯精密電子則為工業富聯全資子公司。

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