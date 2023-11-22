台積傳在日建3奈米新廠

台積電在日本、德國的海外布局傳出新消息。外電報導，知情人士透露，台積電正考慮在日本熊本蓋第三座晶圓廠，生產先進的三奈米晶片，有望讓日本成為全球半導體製造重鎮。與此同時，德國憲法法院日前裁定德國聯邦政府挪用預算違憲，連帶也影響對台積電等半導體業者的補貼承諾，業界呼籲政府盡快確認財源。

針對將在日本擴廠的傳聞，台積電昨天回應，公司的全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度及經濟成本考量。台積公司持續透過必要的投資，支持客戶需求，並因應半導體技術長期需求的結構性增長。目前正專注評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，沒有更多可分享的資訊。

至於在德國設廠的補貼是否會生變？台積電供應鏈則認為，爭取台積電赴德國設廠是應德國政府邀請，相信德國政府會解決補貼預算問題，並不會影響台積電赴德國投資規畫。

彭博資訊報導，台積電已告知供應鏈合作夥伴，正考慮在熊本興建第三座廠，代號「Fab-23第三期工程」，但開工時間還不清楚。

台積電目前在海外設廠獲得最大補助的是日本熊本首座新廠。台積電持有熊本廠多數股權，並和客戶與日本官方合資，包含索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社分別投資該廠所屬的子公司ＪＡＳＭ。該廠將生產包含22/28奈米製程及12/16奈米。

知情人士表示，台積電最初規畫在日本設立製造據點時，初步藍圖就涵蓋多座工廠，盡可能提高熊本園區所需興建相關設施的效益。

在德國廠的進度方面，德國聯邦憲法法院十五日判決，聯邦政府將二○二一年抗疫預算挪為「氣候與轉型基金」違憲，這筆協助轉型低碳經濟的基金規模達六百億歐元，導致德國政府的運作因預算缺口陷入危機。中央社報導，由於其中包含對半導體業者設廠的補貼，業界憂心德國政府對英特爾和台積電的承諾是否跳票。

台積電規畫在德勒斯登設廠，規模逾一百億歐元，可望獲五十億歐元補貼。台積電設廠的前提是獲得足夠補貼，廠區所在的地方政府對憲法法院的判決感到相當不安。薩克森邦政府發言人說，判決對預算的影響評估是聯邦政府權責，預期台積電在德勒斯登的投資案仍按原定計畫進行。

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