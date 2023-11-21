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5G 專頻專網審查 數位部曝國產設備占比

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
數位部加速推動產業運用5G專網進行數位轉型不遺餘力，截至昨天，共進行四次行動寬頻專網審查案，計41案，圖為數位部長唐鳳。記者黃義書／攝影
數位部加速推動產業運用5G專網進行數位轉型不遺餘力，截至昨天，共進行四次行動寬頻專網審查案，計41案，圖為數位部長唐鳳。記者黃義書／攝影

數位部加速推動產業運用5G專網進行數位轉型不遺餘力，截至昨天，共進行四次行動寬頻專網審查案，計41案，其中已有34％使用國產核網軟體（禾薪、泰雅、雲達、廣達（2382）），90％使用國產基地台（英業達（2356）、亞旭、雲達、和碩、啟基、鴻海、廣達），顯示我國推動電信設備國產化已具有成效。

數位部長唐鳳今率數位產業署長呂正華及其團隊與英業達公司於桃園的智慧工廠進行交流，以瞭解5G專網應用對產業之助益，交流行程由英業達董事長葉力誠接待，並由英業達團隊人員導覽智慧製造和AI研發領域的成果。

唐鳳也參觀了英業達智慧工廠的先進製造設備和應用5G技術的智慧生產流程，其中導入包括AI-AOI自動光學檢查、數位雙生、AR生產設備巡檢、人臉辨識系統、電子圍籬及產線戰情看板等應用，並親自體驗AR生產設備巡檢過程的便利，上述創新技術不僅提升生產效率及產品良率，也為工廠工安管理帶來極大的效益。

英業達 5G

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