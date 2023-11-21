施耐德併入助攻國巨營運 集團邁入下一個里程碑

被動元件大廠國巨（2327）今（21）日表示，在去年10月宣布以現金收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部 ，已於2023年11月1日正式完成收購。本次收購落實集團持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計及高階應用的產品組合，並提升國巨在全球利基型零組件解決方案供應商的市場地位。

據悉，Telemecanique Sensors是全球領先的關鍵機電與電子感測器設計、開發及解決方案的專業供應商，其過去三年的平均年營收約為美金3.3億元、約當新台幣105億元，平均年營收成長率為5.5%，其中約有70%的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，銷售據點遍及全球21個國家，並於法國、美國、墨西哥及印尼擁有5座生產基地。

Telemecanique Sensors憑藉超過90年在感測器領域的持續創新，已建構出多元化的感測器解決方案組合，包括高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等，其中，Telemecanique Sensors的產品廣泛使用於快速成長的IoT電子量測、工業自動化與基礎設施領域，包括高階電子量測、工業4.0及智慧建築應用等。

國巨指出，此次收購Telemecanique Sensors，將使集團進一步提升在感測器市場地位的重要里程碑，亦將在高階利基型市場扮演成長的主要驅動力，使國巨的感測器產品組合更具完整性，且雙方擁有高度互補的產品和客戶，可加強於歐盟的通路布局。

另外，憑藉國巨集團多年的國際性購併與整合經驗，並透過創新的感測器解決方案的持續擴充，將化與全球工規客戶的緊密關係。

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