台南半導體產業聚落成型 市府打造最佳投資環境

台積電（2330）半導體先進製程3奈米與5奈米晶片製造落腳台南，不僅吸引了上中下游產業鏈廠商紛紛進駐，使台南招商投資表現優異，更完善了南部半導體產業聚落，南市府近年也持續發展高科技產業，打造台南成為台灣的科技新都。

台南市長黃偉哲表示，台南市內有14所大專院校，如成功大學、陽明交通大學光電學院等，大專院校總學生數超過10萬人，其中碩博士生超過1萬6千人，加上中研院 (南部院區)、工研院 (六甲院區)、國研院 (台灣半導體研究中心、國家高速網路與計算中心) 等研究機構培養在地研究量能，也吸引國際知名企業、大廠陸續於台南設置據點。

如世界晶片製造設備領導廠商ASML(艾司摩爾)將其海外第一個EUV培訓中心設立在台南，荷蘭半導體前端製程設備龍頭企業ASM台灣首個培訓中心並引進VR訓練技術，以及全球雷射源與工具機領導品牌德商台灣創浦公司海外第一個EUV培訓中心也都紛紛進駐，除了看好台南半導體產業發展及人才量能，更能為客戶提供即時、緊密的服務與支援。

經發局長林榮川指出，半導體產業群聚，使供應鏈的上下游廠商紛至沓來，連帶提升南科與周遭的產業用地需求，市府團隊持續與中央合作推動產業園區開發，如南科三期、南科特定區 (A~E區、N區、O區) 都市計畫變更案、七股科技工業區、新市產業園區、綠能產業園區、健康產業園區以及臺南科技產業專區等，加上園區周邊生活機能與各項建設充分準備，相信能吸引國內外優質大廠持續投資臺南、深根臺南，市府團隊持續提供優質投資服務，積極協助業者解決各項投資問題，歡迎國內外優質企業到臺南投資。

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