法國安盛投資管理：Fed最快明年9月開始降息
安盛亞洲（日本除外）核心投資部首席投資總監畢格絲（Ecaterina Bigos）21日來台指出，美國聯準會（Fed）最快明年9月開始降息，到明年底可望降息三次共3碼（即0.75個百分點），基準利率降至4.75%，明年債券投資吸引力大增。股票投資則宜放眼長線主題，如人工智慧（AI）、自動化、乾淨能源等。
畢格絲指出，美國今年的預估國內生產毛額（GDP）成長率為2.2%，明年降到1.4%，可望成功避免經濟衰退，但各部門表現不一，消費力道減弱，企業支出則可望持續強勁成長。今年全球預估GDP成長率為3%，明年將放緩至2.8%。
市場普遍認為，在將通貨膨脹恢復到目標水準的過程中，最後階段可能會更困難。畢格絲表示，今年的平均通膨率為4%，2024年將維持在約3%，2024年底將達到2.5%，與Fed的2%目標大致一致。
畢格絲指出，在高利率環境，債券資產將產生豐厚利差，收益率高於股票。今年以來，短天期債券表現優於長天期債。展望明年，短債仍有一定的吸引力，長債則更可望受惠於降息。
在信用債方面，畢格絲指出，今年美國非投資等級債的違約率為3%，歐洲非投資等級債的違約率為2.1%，預計明年的違約率仍將低於5%的歷史平均值。非投資等級債及投資等級債各有吸引力，投資人可以依自己的風險屬性，建立適合的投資組合。
至於股票投資，畢格絲認為，與其投資大盤，不如投資有長線成長動能強的主題式基金。例如，具AI概念的大型科技股表現優異，利潤率高而穩定，現金流及資產負債表強勁，在資金成本變高的環境中更具防禦力。另外，在美國晶片及降低通膨兩大法案影響下，自動化、乾淨能源基礎設施、晶片製造業等都將受惠。
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