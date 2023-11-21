童子賢 2024年經濟關鍵字「迴」 景氣將比今年更好
針對2024年景氣展望？和碩（4938）董事長童子賢今（21）日表示，疫情結束、庫存去化與升息均告一段落，加上戰爭不再擴大，以及台灣總統大選明年春天落幕，2024年經濟表現將是「峰迴路轉、否極泰來」的一年，「迴」是明年景氣代表字，景氣將比今年更好。
童子賢說，「迴」在說文解字是回頭、迴轉之意，2022年發生俄烏戰爭，2023年又有國際政治、地緣政治，以及經濟局勢等紛擾，到了2024年將掉頭和迴轉，他正面看待「迴」。
他表示，易經所謂的否極泰來，是指事情發展到極致時，自然會回頭。俄烏戰爭打到一個階段，雙方都精疲力盡，看不出新進展；2022到2023年的升息帶來很大壓力，產業和經濟指標都很難看，到了2023年底升息也進入緩和階段。
電子產業庫存曾經很悲觀，經過2022年冬天到2023年秋天，台灣幾家指標性的品牌廠和代工廠今年第3季都有正面獲利，已經擺脫庫存陰影。
他強調，台灣今年國內情勢還有許多紛擾，是因為國內選舉還沒舉行，每天都有相關選舉新聞，造成動盪不安。到了2024年春天，國內選舉會結束，2024年會是峰迴路轉、否極泰來的一年。
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