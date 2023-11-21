台鏡頭廠迎春燕！TrendForce：智慧手機相機模組市場恢復正成長
TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組出貨量年減幅度將再擴大至8.9%，約40.65億顆。但經過一年的庫存去化，在2024年智慧型手機生產量有望恢復預期下，明年智慧型手機相機模組市場有望恢復成長，出貨量年增率預估3%，約41.71億顆。
2023年智慧型手機受到中國疫後經濟復甦不如預期，以及全球高通膨影響，部分品牌廠為因應疲軟的終端需求，採取較保守的生產策略，全年生產總量較2022年下滑。
但TrendForce觀察發現，品牌廠針對中低階的智慧型手機，選以「主鏡頭朝50MP升級與後鏡頭數往3顆收斂」的配置模式，如三星將入門款機種的主鏡頭畫素提升至50MP；中階機種的後鏡頭數量則由4顆降至3顆。除了三星以外，包含OPPO、Vivo、Honor及Transsion的鏡頭搭載方式均以此模式調整。
然而，TrendForce認為，品牌廠調整手機相機模組數量，取決於消費市場的主流喜好。
以蘋果為例，由於2023年蘋果iPhone 15 Pro Max針對消費者最在意的相機模組有較明顯的硬體升級，首次搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，實現5倍光學變焦，明顯拉高消費者購買意願，預期將帶動其他品牌廠陸續跟進升級手機相機模組。
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