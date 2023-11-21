快訊

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

降落夏威夷卻衝出跑道！美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鏡頭廠迎春燕！TrendForce：智慧手機相機模組市場恢復正成長

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組出貨量年減幅度將再擴大至8.9%，約40.65億顆。示意圖／Ingimage
TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組出貨量年減幅度將再擴大至8.9%，約40.65億顆。示意圖／Ingimage

TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組出貨量年減幅度將再擴大至8.9%，約40.65億顆。但經過一年的庫存去化，在2024年智慧型手機生產量有望恢復預期下，明年智慧型手機相機模組市場有望恢復成長，出貨量年增率預估3%，約41.71億顆。

2023年智慧型手機受到中國疫後經濟復甦不如預期，以及全球高通膨影響，部分品牌廠為因應疲軟的終端需求，採取較保守的生產策略，全年生產總量較2022年下滑。

但TrendForce觀察發現，品牌廠針對中低階的智慧型手機，選以「主鏡頭朝50MP升級與後鏡頭數往3顆收斂」的配置模式，如三星將入門款機種的主鏡頭畫素提升至50MP；中階機種的後鏡頭數量則由4顆降至3顆。除了三星以外，包含OPPO、Vivo、Honor及Transsion的鏡頭搭載方式均以此模式調整。

然而，TrendForce認為，品牌廠調整手機相機模組數量，取決於消費市場的主流喜好。

以蘋果為例，由於2023年蘋果iPhone 15 Pro Max針對消費者最在意的相機模組有較明顯的硬體升級，首次搭載獨家的四稜鏡式（Tetraprism）望遠長焦鏡頭模組，實現5倍光學變焦，明顯拉高消費者購買意願，預期將帶動其他品牌廠陸續跟進升級手機相機模組。

智慧型手機 相機模組 鏡頭模組

延伸閱讀

佳樂水吊橋封閉後慘遭颱風重擊 縣府列優先重建並升級服務品質

無線沒有比較便利、螢幕太大傷眼睛！泰國Toyota Yaris Cross配備Pioneer音響系統

景氣指標南韓本月出口持續復甦 全球貿易前景更加璀璨

為純電718跑車先鋪路！保時捷升級德國祖文豪森廠並升級系統

相關新聞

台南半導體產業聚落成型 市府打造最佳投資環境

台積電（2330）半導體先進製程3奈米與5奈米晶片製造落腳台南，不僅吸引了上中下游產業鏈廠商紛紛進駐，使台南招商投資表現...

法國安盛投資管理：Fed最快明年9月開始降息

安盛亞洲（日本除外）核心投資部首席投資總監畢格絲（Ecaterina Bigos）21日來台指出，美國聯準會（Fed）最...

台鏡頭廠迎春燕！TrendForce：智慧手機相機模組市場恢復正成長

TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組...

聯發科推出天璣8300晶片 採用台積電4奈米製程打造

聯發科（2454）於今（21）日發表天璣8300 5G生成式AI行動晶片，這是天璣8000系列家族的最新成員，採用台積電...

傳台積電日本將設第三廠引進3奈米製程？ 公司回應了

外電報導，台積電（2330）日本新廠進展順利，並擬後續引進3奈米製程與設立第三個廠，對此，台積電今（21）日回應記者提問...

和碩董事長童子賢 期待第4季與明年春天業績表現更好

針對第4季大客戶手機拉貨與去年同期比，有比較好嗎？和碩（4938）董事長童子賢今（21）日表示，很難評論單一客戶的營運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。