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傳台積電日本將設第三廠引進3奈米製程？ 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

外電報導，台積電（2330）日本新廠進展順利，並擬後續引進3奈米製程與設立第三個廠，對此，台積電今（21）日回應記者提問完整回應。

台積電完整回應如下：

「台積公司的全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量。台積公司持續透過必要的投資，支持客戶需求並因應半導體技術長期需求的結構性增長。我們正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊。」

台積電 日本 晶圓廠 半導體

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