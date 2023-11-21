傳台積電日本將設第三廠引進3奈米製程？ 公司回應了
外電報導，台積電（2330）日本新廠進展順利，並擬後續引進3奈米製程與設立第三個廠，對此，台積電今（21）日回應記者提問完整回應。
台積電完整回應如下：
「台積公司的全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量。台積公司持續透過必要的投資，支持客戶需求並因應半導體技術長期需求的結構性增長。我們正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊。」
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 iPhone出現「5症狀」恐陣亡 外媒警告：趕快備份」
📢 唐吉訶德18禁專區藏獵奇小電視？沉迷5分鐘：默默買套套回家
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 以為比Wi-Fi快…歐洲旅遊買這家漫遊氣到變「慢遊」 網勸多做這1事
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言