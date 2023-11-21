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和碩董事長童子賢 期待第4季與明年春天業績表現更好

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者蕭君暉／攝影
和碩董事長童子賢。記者蕭君暉／攝影

針對第4季大客戶手機拉貨與去年同期比，有比較好嗎？和碩（4938）董事長童子賢今（21）日表示，很難評論單一客戶的營運，在代工產業，有違產業倫理，但是我們可以講說，去年(2022)年底到今年(2023)年初，曾經是相當悲觀，但是我看到目前第3季的（營運）成果，是比原來的悲觀，有相當的改善。

至於（2023年第4季）與2022年第4季比？童子賢說，因為現在還在進行式，11月還沒有走完，還有12月，看起來，如我所說的，峰迴路轉。也就是本來是悲觀，悲觀到極點之後，今年第3季看起來已經是有迴轉的趨勢，我們希望利息緩和或是降下來，加上庫存已經去化的兩個背景之下，第4季與明年春天，期待都有更好的表現。

童子賢 手機

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