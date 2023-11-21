快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

英業達替 AI PC 按讚 估2027年出貨佔比有望達60%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

隨著AI PC風潮在PC市場掀起一波熱議，各家業者也都紛紛表態，開始朝AI PC這塊新戰場邁進，代工大廠英業達（2356）作為全球領先的PC製造商，有信心在未來4年內領先業界、於2027年PC的總出貨量中，逾60% 為AI PC 的目標。英業達認為，AI PC 必將徹底顛覆使用者經驗、形成全新型態的製造生態圈。

近日AI人工智慧技術研發已逐漸朝向PC等應用領域紮根，對此，市場也發現AI PC方面逐漸萌芽升溫的龐大商機，開始爭先恐後的啟動布局、積極搶進。台鏈PC代工廠英業達表示，公司看好AI PC將在市場中，掀起全新的一波科技巨浪，隨著英業達正式投入AI PC 開發，內部預計2027年前將能達到，在逾2億臺PC上實現AI應用的目標。

台鏈四大電子代工業者，包括緯創（3231）、英業達在內，整體筆電的出貨量，於2022年微幅下滑、年減23％後，法人預估2023年將年減13％，ODM廠商皆預估2024年將復甦。而英業達為今年筆電出貨量較佳的ODM廠商，因獲得電競筆電新訂單加上商務筆電衰退幅度較小。不過隨著AI PC商機逐漸顯現，台廠們則獲市場按讚、看好後市發展。

研調機構集邦（TrendForce）最新預估顯示，AI PC屬於新興細分市場，目前尚未有明確定義，大抵可由軟體與硬體的角度切入觀察，不管哪家業者都是藉結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端AI(Client AI)應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行AI推論(Inference)的生產需求，預估2024年新處理器問世後，高效運算AI PC的發展才會較為清晰，並直言「2024年將是AI PC關鍵發展期」。

法人認為，由於AI PC搭載人工智慧與機器學習能力，可執行各種智慧應用與工作，改變使用者生產力、影像串流、其他娛樂的體驗，協助使用者更有效的合作與溝通以改善生產力與品質，可是目前對於AI個人電腦規格尚未有共識，AI PC定義較模糊，推估的需求差異也相當大，但大方向來看，未來數年AI PC滲透率上升趨勢相當明確。

AI 英業達 人工智慧

延伸閱讀

資金回流股市 台股收盤17416點創今年新高

AI 三雄獲買盤大舉搶進！廣達、緯創股價齊揚 吹響反攻號角

英業達砸12億捷克建廠

台股收漲外資連6買！這檔最獲青睞 賣超ETF、群創

相關新聞

聯發科推出天璣8300晶片 採用台積電4奈米製程打造

聯發科（2454）於今（21）日發表天璣8300 5G生成式AI行動晶片，這是天璣8000系列家族的最新成員，採用台積電...

和碩董事長童子賢 期待第4季與明年春天業績表現更好

針對第4季大客戶手機拉貨與去年同期比，有比較好嗎？和碩（4938）董事長童子賢今（21）日表示，很難評論單一客戶的營運，...

台鏡頭廠迎春燕！TrendForce：智慧手機相機模組市場恢復正成長

TrendForce今公布研究數據，顯示受智慧型手機產量下滑及品牌廠搭載趨勢改變的影響，預估2023年智慧型手機相機模組...

傳台積電日本將設第三廠引進3奈米製程？ 公司回應了

外電報導，台積電（2330）日本新廠進展順利，並擬後續引進3奈米製程與設立第三個廠，對此，台積電今（21）日回應記者提問...

英業達替 AI PC 按讚 估2027年出貨佔比有望達60%

隨著AI PC風潮在PC市場掀起一波熱議，各家業者也都紛紛表態，開始朝AI PC這塊新戰場邁進，代工大廠英業達（2356...

展望2024年景氣 和碩童子賢：峰迴路轉、否極泰來

代工大廠和碩董事長童子賢展望2024年景氣走勢，他認為，隨著疫情結束、庫存去化與升息告段落，同時，戰爭不再擴大，以及台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。