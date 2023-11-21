英業達替 AI PC 按讚 估2027年出貨佔比有望達60%

隨著AI PC風潮在PC市場掀起一波熱議，各家業者也都紛紛表態，開始朝AI PC這塊新戰場邁進，代工大廠英業達（2356）作為全球領先的PC製造商，有信心在未來4年內領先業界、於2027年PC的總出貨量中，逾60% 為AI PC 的目標。英業達認為，AI PC 必將徹底顛覆使用者經驗、形成全新型態的製造生態圈。

近日AI人工智慧技術研發已逐漸朝向PC等應用領域紮根，對此，市場也發現AI PC方面逐漸萌芽升溫的龐大商機，開始爭先恐後的啟動布局、積極搶進。台鏈PC代工廠英業達表示，公司看好AI PC將在市場中，掀起全新的一波科技巨浪，隨著英業達正式投入AI PC 開發，內部預計2027年前將能達到，在逾2億臺PC上實現AI應用的目標。

台鏈四大電子代工業者，包括緯創（3231）、英業達在內，整體筆電的出貨量，於2022年微幅下滑、年減23％後，法人預估2023年將年減13％，ODM廠商皆預估2024年將復甦。而英業達為今年筆電出貨量較佳的ODM廠商，因獲得電競筆電新訂單加上商務筆電衰退幅度較小。不過隨著AI PC商機逐漸顯現，台廠們則獲市場按讚、看好後市發展。

研調機構集邦（TrendForce）最新預估顯示，AI PC屬於新興細分市場，目前尚未有明確定義，大抵可由軟體與硬體的角度切入觀察，不管哪家業者都是藉結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端AI(Client AI)應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行AI推論(Inference)的生產需求，預估2024年新處理器問世後，高效運算AI PC的發展才會較為清晰，並直言「2024年將是AI PC關鍵發展期」。

法人認為，由於AI PC搭載人工智慧與機器學習能力，可執行各種智慧應用與工作，改變使用者生產力、影像串流、其他娛樂的體驗，協助使用者更有效的合作與溝通以改善生產力與品質，可是目前對於AI個人電腦規格尚未有共識，AI PC定義較模糊，推估的需求差異也相當大，但大方向來看，未來數年AI PC滲透率上升趨勢相當明確。

商品推薦