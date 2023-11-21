半導體業留意 環境部明年起對氫氟碳化物實施總量管制

為減緩全球暖化，環境部昨（20）日預告「氫氟碳化物管理辦法」，預計2024年起凍結氫氟碳化物（HFCs）消費量，並自2029年起逐年削減。氫氟碳化物除冷媒外，也用於半導體製程清洗元件，環境部表示，已與業者溝通過期程，對產業衝擊不大。

環境部表示，HFCs雖不會對臭氧層造成破壞，但具有高溫暖化潛勢（GWP），部分種類的GWP甚至是二氧化碳萬倍以上，因此蒙特婁議定書締約國希望各國減少使用HFCs，預期可減緩全球氣溫2100年上升0.4℃以內。

環境部依據《氣候變遷因應法》授權，研擬訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案及「蒙特婁議定書列管的高溫暖化潛勢氫氟碳化物種類」草案，列管18種氫氟碳化物種類包含18種HFCs及其混合物。

環境部指出，台灣未生產氫氟碳化物，主要倚賴進口，用於冷凍設備、半導體業元件清洗、消防器材、材料發泡等領域，其中冷凍空調業使用占比約六成，半導體業約不到四分之一。

環境部表示，未來施行後氫氟碳化物未經許可不得輸出或輸入，原使用及供應氫氟碳化物的廠商須提出申請取得核配量後，再依貨物進出口規定申請報關，並將優先分配給使用廠商，減輕衝擊。

至於有多少業者受影響？環境部表示，大小業者皆有，不容易統計。其中冷凍空調業者多用在冷媒，已逐步有替代品；至於對台積電等半導體業者來說，主要用於清洗晶圓，目前替代品仍在研發當中。

然而半導體製程發展快速，對氫氟碳化物管制，是否會影響業者？環境部表示，已與業者溝通過時程，明年起是先總量管制，至2029年再逐年削減，經過幾次與業者溝通，目前規劃期程業者多可配合。

環境部表示，HFCs管制參考鄰近國家南韓及新加坡管制作法及期程，預計於2024年起凍結HFCs消費量，自2039年起逐步削減，2045年起將削減80%消費基準量，與世界各國共同減緩全球暖化。

環境部說明，我國自1991年起即遵循蒙特婁議定書規範，管制破壞臭氧層物質如氟氯碳化物、海龍、氟氯烴和溴化甲烷等物質的販賣及使用，由源頭管制減少使用量。其中氟氯碳化物和海龍已完全禁止進口，氟氯烴消費量已減少99.5%，而溴化甲烷則除配合動植物檢疫燻蒸需求，仍有少量使用中，其餘用途均已全部禁用。

為減緩全球暖化，蒙特婁議定書吉佳利修正案於2019年正式生效，新增納管高溫暖化潛勢物質HFCs，截至目前已有超過150個國家與區域向聯合國遞交批准文件，承諾遵循該修正案的削減時程與管制規範。此次研訂HFCs管理辦法亦是我國願意自主遵循的表現。

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