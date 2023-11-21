台積電傳考慮建熊本3廠 生產3奈米晶片...日本將成大贏家

彭博資訊引述知情人士報導，台積電正考慮在日本蓋第三座晶圓廠，生產先進的3奈米晶片，有可能讓這個東亞國家成為全球半導體製造重鎮。

由於訊息常未公開而要求匿名的消息人士透露，台積電已告知供應鏈合作夥伴，它正考慮要在日本南部的熊本興建第三座廠，代號Fab-23第三期工程。但何時開工還不清楚。

3奈米是目前已商業化的最先進製程技術，雖然等到台積電的新晶圓廠開始運轉量產, 也許已經落後最先進製程一到兩代。如果這項計畫得以實現，會是日本的一大勝利，日相岸田文雄的政府提供數兆日圓，努力招徠國內外半導體公司。

除台積電外，東京已成功拉到美光、三星電子和力晶赴日投資。日本官員也正協助國內新創公司Rapidus在北海道興建2奈米晶片廠。

台積電傳出正考慮在熊本蓋第三座晶圓廠，生產先進的3奈米晶片，可能讓日本躍居全球半導體製造重鎮。路透

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