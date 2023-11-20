集邦：電視面板11月下旬報價全面續跌 IT面板持平

集邦科技（TrendForce）今（20）日發布11月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，在年底需求不振情況下，電視面板11月下旬報價全面續跌；資訊（IT）用面板報價持平。

范博毓指出，本季電視面板出貨明顯走弱，買賣雙方持續在價格上角力。電視主要品牌自第3季後半起持續修正訂單需求，在需求不振下，面板廠透過擴大減產幅度的方式，試圖延緩面板價格的下滑速度。預期11月全月電視面板跌幅與上旬預估相當，32吋、43吋、50吋及55吋均下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元，85吋跌5美元。

監視器面板進入第4季後，需求走弱，部分品牌客戶開始有要求面板跌價的想法，在面板廠試圖透過產品組合的調配下，主流規格面板價格持平，高階規格面板小跌的方式，來延緩整體價格下跌的壓力。預期11月監視器主流尺寸規格面板價格仍可維持持平趨勢，大尺寸高階機種面板則較有可能出現跌價空間。

范博毓表示，NB面板第4季需求持續走弱，買賣雙方對於價格想法上出現明顯分歧，部分品牌客戶認為面板價格要開始跌價，面板廠則堅持在面板價格維持持平。面板廠傾向於可以透過私下折讓的方式，給予一定採購規模的客戶，預期11月NB面板價格在現階段仍會維持持平態勢。

商品推薦