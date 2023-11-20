快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集邦：電視面板11月下旬報價全面續跌 IT面板持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技20日公布2023年面板11月下旬報價。集邦／提供
集邦科技20日公布2023年面板11月下旬報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）今（20）日發布11月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，在年底需求不振情況下，電視面板11月下旬報價全面續跌；資訊（IT）用面板報價持平。

范博毓指出，本季電視面板出貨明顯走弱，買賣雙方持續在價格上角力。電視主要品牌自第3季後半起持續修正訂單需求，在需求不振下，面板廠透過擴大減產幅度的方式，試圖延緩面板價格的下滑速度。預期11月全月電視面板跌幅與上旬預估相當，32吋、43吋、50吋及55吋均下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元，85吋跌5美元。

監視器面板進入第4季後，需求走弱，部分品牌客戶開始有要求面板跌價的想法，在面板廠試圖透過產品組合的調配下，主流規格面板價格持平，高階規格面板小跌的方式，來延緩整體價格下跌的壓力。預期11月監視器主流尺寸規格面板價格仍可維持持平趨勢，大尺寸高階機種面板則較有可能出現跌價空間。

范博毓表示，NB面板第4季需求持續走弱，買賣雙方對於價格想法上出現明顯分歧，部分品牌客戶認為面板價格要開始跌價，面板廠則堅持在面板價格維持持平。面板廠傾向於可以透過私下折讓的方式，給予一定採購規模的客戶，預期11月NB面板價格在現階段仍會維持持平態勢。

電視面板

延伸閱讀

研調：電視面板11月下跌符合預期 筆電持平

面板廠業績創新低 網曝2關鍵賠定了！預測將連續虧損第八季

唯一獲利面板廠！凌巨前三季 EPS 0.56元

科技業迎寒冬！他好奇「什麼科系最慘？」 網點名這系：世界悲劇

相關新聞

聯發科推出採用台積電6奈米的5G RedCap 物聯網解決方案

聯發科（2454）今日宣布其數據晶片及單晶片組產品將進一步支持5G RedCap技術。聯發科 5G ReCap解決方案包...

「鴻海模式」導入鴻華先進 劉揚偉讚快速：不到3年造4款電動車

由鴻海科技集團、裕隆集團所合資成立的鴻華先進科技，今正式登創新板掛牌上市。鴻海董事長劉揚偉今表示，關於外界所好奇，「鴻海...

集邦：電視面板11月下旬報價全面續跌 IT面板持平

集邦科技（TrendForce）今（20）日發布11月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，在年底需求不...

聯發科支援5G RedCap技術 新品明年H1送樣

聯發科（2454）宣布，數據晶片及單晶片組產品將進一步支持5G RedCap技術。聯發科5G ReCap解決方案包含M6...

聯電6組團隊 TCIA 競賽奪6金 共創逾60億元財務效益　

聯電（2303）今（20）日宣布，於經濟部產業發展署指導，財團法人中衛發展中心主辦的｢台灣持續改善活動｣競賽（TCIA）...

聯電「台灣持續改善活動」競賽 奪6金、大獲全勝

晶圓代工廠聯華電子（2303）今（20）日宣布，於經濟部產業發展署指導，財團法人中衛發展中心主辦的｢台灣持續改善活動｣競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。