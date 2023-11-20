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Model C訂單超過9000輛，鴻華先進：明年6月底交付完畢

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，今（20）日以每股50元轉創新板掛牌上市，可惜一早開盤蜜月行情失靈，平盤開出後面臨賣壓，一度重挫8%。鴻華先進董事長劉揚偉今強調，未來電動車產業垂直分工「一定會發生」，且「會提前發生」，未來規畫每年推出一款量產車。

鴻華先進副董事長左自生還說，Model C訂單超過9000輛，規劃明年6月底交付完畢。

鴻華先進總經理李秉彥表示，公司會持續深耕電動車領域，明後年也會有更多新車款亮相，期待能夠成為電動車平台與整車參考設計的提供者，並以彈性、客製化的 BOL、CDMS 商業模式，服務全球多元的電動車客戶。

公司指出，鴻華先進資本額為新台幣174.13億元，2022年營收總計新台幣2.96億、稅後淨損13.57億；2023年前三季營收5.88億、稅後淨損14.19億，其營收來源主要為車型銷售，後續在乘用車、商用車挹注下，可望為鴻華先進營收帶來成長。

鴻華先進是由鴻海與裕隆集團在2020年11月合資成立，分別由鴻海持股49.92%、裕隆旗下華創車電持股47.96%，為第8家在創新板掛牌、也是第1000家上市公司。

談到全球電動車產業市況，劉揚偉表示，這與當初個人電腦（PC）產業百家爭鳴、整合、到僅存數家大廠的歷程相似；以往汽車產業技術進入門檻高，現在電動車出現降低門檻，時機進入市場（time to market）與提供具成本競爭力產品（time to cost）將成關鍵，平台化、模組化、標準化電動車平台成為趨勢，預期未來電動車產業垂直分工「一定會發生」，而且「會提前發生」。

談到與大股東鴻海集團之間分工，劉揚偉表示，鴻華先進擁有整車設計開發與系統驗證能力，鴻海集團則在製造與供應鏈整合端積極協助。

新車款布局上，劉揚偉表示，鴻華先進計畫每年推出一款量產車，東南亞初期布局先鎖定印尼市場，鴻華先進可透過垂直分工和供應鏈整合能力，切入海外市場。

在各項車款進展，身兼裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）董事長暨總經理的鴻華先進副董事長左自生說，Model C平台為核心的n7車款一般消費者訂單規模已經超過8000輛，另外還有1100輛屬於租車業和政府用車等大型客戶，加計超過9000輛，計畫明年6月底交付完畢。

鴻華先進 電動車 鴻海

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