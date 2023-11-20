快訊

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

柯文哲拚戰到底夜奔郭台銘家 「柯學家王世堅」早神預言網讚先知

影／鴻華掛牌上市 劉揚偉：立基台灣、放眼全球

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（左）贈送一個電動車模型給證交所董事長林修銘（右）。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（左）贈送一個電動車模型給證交所董事長林修銘（右）。記者余承翰／攝影

鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定，未來會以以台灣為基礎，以自身在電動車的設計、服務量能，協同鴻海的 BOL、CDMS 商業模式，打入北美、東南亞等主流市場，北美初期會以乘用車優先；東南亞則是以電動巴士為主力。

本次鴻華先進掛牌上市典禮，鴻海科技集團暨鴻華先進劉揚偉董事長、集團總財務長黃秋蓮、左自生副董事長、李秉彥總經理；證交所林銘修董事長、簡立忠總經理；福邦金融集團董事長黃顯華、福邦證券黃炳鈞董事長、資誠會計師事務所營運長徐聖忠等皆出席與會。

鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）等人一同出席掛掛牌上市典禮。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）等人一同出席掛掛牌上市典禮。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（左三）、副董事長左自生（左二）、總經理李秉彥（左一）、證交所董事長林修銘（右三）、證交所總經理簡立忠（右二）、福邦金融集團董事長黃顯華（右一）一同擊鼓慶祝。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（左三）、副董事長左自生（左二）、總經理李秉彥（左一）、證交所董事長林修銘（右三）、證交所總經理簡立忠（右二）、福邦金融集團董事長黃顯華（右一）一同擊鼓慶祝。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）一同高舉鳳梨與白蘿蔔，期盼開出紅盤。記者余承翰／攝影
鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）一同高舉鳳梨與白蘿蔔，期盼開出紅盤。記者余承翰／攝影

鴻海 鴻華先進 東南亞

延伸閱讀

鴻華先進可望成首檔納入臺灣中型 100 指數的創新板個股

鴻華先進今天掛牌上市 明年推出Model D新款電動車

林修銘爆料 劉揚偉一句話讓鴻華先進留在台灣

鴻華先進掛牌 創五紀錄

相關新聞

影／鴻華掛牌上市 劉揚偉：立基台灣、放眼全球

鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一...

解密華為／獨家拆解華為Mate 60 Pro晶片 中芯未撼動台積電卻已逼近三星

華為新旗艦機Mate 60 Pro上市後，震撼全球，因有專業拆解公司認為，代其生產核心麒麟（Kirin） 9000s手機晶片的中芯國際已具備7奈米的實力。但本報數位版取得專業材料分析公司的獨家拆解報告，解密該晶片的技術能力，發現製程還不到台積電7奈米水準。不過，中國大陸晶片製造技術短短期間內就趕上接近三星5奈米的水準，對三星及二線晶國代工如聯電等，恐將帶來一定程度的威脅...

鴻華先進今天掛牌上市 明年推出Model D新款電動車

鴻海科技集團旗下鴻華先進（2258），今正式登創新板掛牌上市！並於證交所資訊展示中心舉行掛牌上市典禮暨開盤儀式。展望未來...

德國大學生報名踴躍 申請到台積電受訓

即將在德國薩克森邦設廠的台積電，提供當地學生來台實習機會，報名相當踴躍，超過預定名額，預計招收30人，結果超過百人報名。...

四大低軌衛星營運商訪台 鴻海、金寶等商機爆發

全球低軌衛星大戰日益激烈，四大低軌衛星營運商SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper計畫、Tel...

蘋果、超微、輝達等強力下單…台積明年開門紅 挑戰最旺Q1

台積電在蘋果、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等三大客戶訂單源源不絕帶動下，不僅搭上消費性產品市場回溫列車，更在AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。