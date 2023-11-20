影／鴻華掛牌上市 劉揚偉：立基台灣、放眼全球

鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定，未來會以以台灣為基礎，以自身在電動車的設計、服務量能，協同鴻海的 BOL、CDMS 商業模式，打入北美、東南亞等主流市場，北美初期會以乘用車優先；東南亞則是以電動巴士為主力。

本次鴻華先進掛牌上市典禮，鴻海科技集團暨鴻華先進劉揚偉董事長、集團總財務長黃秋蓮、左自生副董事長、李秉彥總經理；證交所林銘修董事長、簡立忠總經理；福邦金融集團董事長黃顯華、福邦證券黃炳鈞董事長、資誠會計師事務所營運長徐聖忠等皆出席與會。 鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影 鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）等人一同出席掛掛牌上市典禮。記者余承翰／攝影 鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。記者余承翰／攝影 鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（左三）、副董事長左自生（左二）、總經理李秉彥（左一）、證交所董事長林修銘（右三）、證交所總經理簡立忠（右二）、福邦金融集團董事長黃顯華（右一）一同擊鼓慶祝。記者余承翰／攝影 鴻海科技集團旗下鴻華先進今天掛牌上市，鴻華董事長劉揚偉（中）、副董事長左自生（左）、總經理李秉彥（右）一同高舉鳳梨與白蘿蔔，期盼開出紅盤。記者余承翰／攝影

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