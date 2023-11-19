比起新護國神山 台灣更需要下一個李國鼎！懂用人、有遠見的政治人物哪裡找？
摘要
1.台積電創辦人張忠謀11月9日獲頒為「李國鼎科技發展基金會」第一屆「李國鼎獎」得獎人。
2.Nvidia創辦人黃仁勳出席頒獎典禮並致詞，他提到「若李國鼎是台灣科技產業教父，張忠謀則是各產業教父」。如果說張忠謀是千里馬，李國鼎就是伯樂。
3.李國鼎先生之所以偉大，有幾個重點：他有宏觀的前瞻性，知人善任、求才若渴，且非常清廉。
上週有一個特殊的活動，台積電創辦人張忠謀被選為「李國鼎科技發展基金會」的第一屆「李國鼎獎」得獎人。頒獎典禮當天冠蓋雲集，除了總統蔡英文以外，還有不少科技大老參加；台積電重要客戶輝達（Nvidia）董事長黃仁勳也從美國飛來，為張忠謀慶祝。
黃仁勳在約2週前才來過台灣，這次又特別飛來，因為這個獎的意義非同小可。他32歲時，輝達只是一間瀕臨倒閉的小公司；他跟張忠謀求援，希望能幫其產品代工，沒想到張忠謀答應了，從此改變及輝達的一生。
黃仁勳致詞時提到，張忠謀說沒有李國鼎，就沒有台積電；他則認為，沒有台積電就沒有Nvidia，沒有台積電就沒有現在科技，「李國鼎是台灣科技業教父，張忠謀則是各產業教父」。
如果說張忠謀是千里馬，李國鼎就是伯樂。李國鼎之所以偉大，有幾個重點。
第一，他具有宏觀的前瞻性。李國鼎本身學物理，曾在英國劍橋大學著名教授（Ernest Rutherford）的指導下鑽研物理。但後來因為抗日戰爭爆發，李國鼎放棄博士學位，提前回國。嚴謹的科學訓練讓李國鼎能見林又見樹。
台灣經濟發展有幾項重要政績都來自於李國鼎，包括自1966年起推動成立加工出口區、推動成立資訊工業策進會、發動成立新竹科學園區，以及將美國創投機制引進台灣、支持成立台積電。他前後帶領台灣產業2次轉型，從農業時代到工業時代，再從工業時代到科技時代。
第二，李國鼎知人善任、求才若渴。張忠謀先生敘述李國鼎從1976年認識他後，就想禮聘他回台，一直到1982年他正式拒絕李國鼎，1985年才終於回台灣。
台灣經濟發展有幾項重要政績都來自於李國鼎，包括自1966年起推動成立加工出口區、推動成立資訊工業策進會、發動成立新竹科學園區，以及將美國創投機制引進台灣、支持成立台積電。他前後帶領台灣產業2次轉型，從農業時代到工業時代，再從工業時代到科技時代。
第二，李國鼎知人善任、求才若渴。張忠謀先生敘述李國鼎從1976年認識他後，就想禮聘他回台，一直到1982年他正式拒絕李國鼎，1985年才終於回台灣。
張忠謀說，台積電商業模式是他的主意，但從推動、說服政府投資48％都是李國鼎的功勞，「沒有李國鼎的推動，就沒有台積電。」台灣人總是把張忠謀和台積電畫上等號，但真正台積電之父是李國鼎。
第三，張忠謀提到李國鼎一個很重要的特質就是，非常清廉，這點非常重要。李國鼎創造了台灣的科技產業，讓很多人賺大錢，但他自己退休時兩袖清風，生活非常簡樸。
李國鼎在重重危機中，幫台灣企業創造商機，看看現在、回想過去，實在令人相當痛心！現在我們常提誰是下一個護國神山？但更重要的問題可能是，台灣還有沒有下一位李國鼎。
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