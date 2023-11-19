超越NASA 工研院勇奪8項「研發界奧斯卡獎」

臺灣創新研發實力，再度發光國際！有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Award已於16日於聖地牙哥舉辦頒獎典禮。工研院勇奪8項大獎，僅略少於研發經費為工研院3倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），超越麻省理工林肯實驗室、西門子醫療設備學院、NASA研究中心、陶氏化學、杜邦、3M等國際領導機構及大廠。

淨零節能及生醫科技類獲獎創新高

工研院院長劉文雄表示，這次工研院總共在R&D 100 Awards勇奪8項大獎，均展現創新的價值。獲選的獎項可分為兩大類，包括淨零節能及生醫科技。在「淨零節能技術」、「生技醫藥領域」的獲獎數量，雙雙創下單一年度史上新高。

在淨零節能技術有5項，像是「VOC– 3R 近全循環利用-PI膜綠色製程創新」就是實踐綠色產品循環生產理念，幫助廠商將工作溶劑自行回收純化再利用，並將廢棄物資源化。「AI優化精準製造技術」提升工具機設備加工精度可達5微米，幫助廠商搶攻高階半導體領域等加工市場。「高效雙模態原子層鍍膜系統」為全球首創雙模態原子層鍍膜， 突破國外大廠專利屏障，滿足半導體3D高深寬比孔內鍍膜、多成份控制、原子層精密鍍膜需求。「永續能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。「O-RAN專網節能管理技術」則是5G智慧節能技術，可應用於電信、智慧工廠、智慧交通等多元用途；而工研院也將更深化連結美國在地創投，期能推動創新科技更迅速的進入市場。

其次，生醫產業作為驅動臺灣下世代產業成長的核心之一，今年獲得3項大獎，成績史上最亮眼。「智慧射頻熱消融系統」能精準消融腫瘤，降低手術風險與利於傷口恢復，是醫生與患者福音。「新穎標靶青光眼藥物」及「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」前者提高眼房水排出的效率，後者則是治療黃斑免打針，均充分展現工研院解決問題的創新價值與產業化落地成果。

R&D World副總暨總編保羅希尼（Paul Heney）表示，工研院和其它台灣機構每年都表現非常突出，今年工研院更是一馬當先，遠遠超越其他競爭對手，其中獲獎關鍵不只是技術推陳出新，而是真正的創新突破。當評審看到這些創新的技術反應是「我怎麼沒有想到這個點子？」這對工研院來說，就是莫大的讚美。

連續16年獲獎 累積58項殊榮

工研院自2008年首次參與全球百大科技研發獎以來，至今已連續16年獲獎，累積了58項殊榮，其中有超過9成投入產業，不僅讓工研院的創新能力有機會躍上國際，同時還提升臺灣產業競爭力。工研院將持續努力發展以市場為導向的創新，從研發的起點，就對焦市場需求，進而創造終端價值，以科技力為民眾生活帶來改變，助力臺灣產業轉型躍升。

面對新時代的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。 素有研發界奧斯卡獎之稱的「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」於美西時間16日舉行頒獎典禮暨晚宴，工研院勇奪8項大獎。左起為工研院生醫所經理李若屏、工研院資通所副組長邱碧貞、工研院生醫所副所長呂瑞梅、和碩美國分公司總經理邱英超、工研院北美辦公室主任王明哲、工研院機械所所長饒達仁、旭宇騰精密科技董事長王春暉、工研院機械所副組長王慶鈞、工研院智機中心組長王仁傑、工研院電光所組長莊凱翔、工研院電光所經理陳燦煌。照片提供／工研院

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